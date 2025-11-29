Advertisement
जामफल तोड़ने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा, डंडे बरसाता रहा युवक, रोता रहा बच्चा...फिर भी नहीं बख्शा!

Rajgarh News-राजगढ़ के पोलखेड़ा गांव में एक युवक ने मासूम बच्चे की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी. बच्चे ने बिना पूछे उसके बगीचे से कुछ जामफल तोड़ लिए थे, इसी बात से नाराज युवक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा. यह घटना लगभग तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया.

 

Nov 29, 2025
Rajgarh Viral Video-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के माचलपुर थाना क्षेत्र के पोलखेड़ा गांव से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक एक मासूम बच्चे को डंडे से बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बिना पूछे खेत मालिक के बगीचे से जामफल तोड़ लिए थे. यह घटना तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, जबकि इसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ. 

बेरहमी से पीटता रहा युवक
इस वायरल वीडियो में जमीन पर जामफल बिखरे दिखाई देते हैं. एक युवक बच्चे को पकड़कर गाली-गलौज करते हुए डंडे से उसकी पिटाई करता रहता है. बच्चा डरकर रोते हुए बार-बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है और दोबारा न आने की गुहार लगाता है. वह टी-शर्ट में छिपाए जामफल भी निकालकर फेंक देता है, लेकिन युवक उस पर कोई दया नहीं दिखाता है और उसे पीटता रहता है. 

दर्द से चीखता रहा बच्चा
वीडियो में बच्चा दर्ज से चीखता है, जबकि युवक उसने हाथ आगे करवाकर उन पर भी डंडे से वार करता है. पूरा समय वह अपने साथी को वीडियो बनाओ कहता रहा. बच्चा वीडियो बना रहे व्यक्ति से खुद को छुड़ाने की विनती करता है, लेकिन दोनों युवक उसे लगातार धमकाते और प्रतातिड़ करते रहते हैं. बताया जा रहा है कि बगीचा पोलखेड़ा गांव के व्यक्ति का कहै. बच्चे ने बिना अनुमति कुछ जामफल तोड़ लिए थे. इसी से नाराज खेत मालिक ने बच्चे को पकड़कर डंडे से पीटना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. वे बच्चे के साथ हुई इस अमानवीय घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

नहीं दर्ज हुई एफआईआर
माचलपुर थाना प्रभारी TI पूजा परिहार ने बताया, कि इसकी सूचना आई जरूर थी, परन्तु बच्चे के घर वाले पीछे हट गये थे. बच्चे के परिजनों ने इस संबंध में कोई आवेदन थाने में नहीं दिया है, इसलिए मामला दर्ज नहीं किया गया है. 

