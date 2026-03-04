Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3129692
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhराजगढ़

राजगढ़ जिले के पचोर में अचानक बनी तनाव की स्थिति, इलाके में 10 थानों का पुलिस बल तैनात

Pachor Town Rajgarh: राजगढ़ जिले के पचोर कस्बे में मंगलवार की शाम तनाव की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि रोजा अफ्तारी के दौरान अचानक से विवाद की स्थिति बन गई. जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पचोर में बनी तनाव की स्थिति
पचोर में बनी तनाव की स्थिति

Rajgarh News: राजगढ़ जिले के पचोर कस्बे में मंगलवार की शाम को विवाद की स्थिति दिखी. यहां रोजा अफ्तारी के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है. ​मामला पचोर के जाटव मोहल्ले का बताया जा रहा है. हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तुरंत समस्या को दूर किया गया. वहीं दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी गई है. वहीं घटना के बाद शहर में करीब 10 थानों के पुलिस बल को तैनात कर दिया गया. पुलिस लगातार शहर में घूम रही है. वहीं त्योहारों के मौके को देखते हुए यहां विशेष सावधानी बरती जा रही है. 

पचोर में हुआ विवाद 

दरअसल, बताया जा रहा है कि जाटव मोहल्ले में मस्जिद के बाहर सड़क पर रोजा अफ्तारी की पार्टी चल रही थी. इसी दौरान एक युवक ने कुछ टिप्पणी कर दी. जिससे वहां मौजूद लोगों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद गाली-गलौज और हाथापाई में बदल गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और पार्षद के भाई समेत अन्य को थाने लेकर आया. इस दौरान एक पक्ष की तरफ से थाने में जमकर नारेबाजी की गई. जिससे माहौल और गर्मा गया. हालांकि पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने तुरंत मौके पर मौजूद लोंगे समझाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पचोर में बुलाया पुलिस बल

उपद्रव फैलने की पूरी संभावना को देखते हुए जिले भर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. 10 थानों से 200 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया. पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए नारेबाजी कर रही भीड़ पर हल्के बल का प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों ही पक्षों के 3-3 आरोपियों में कुल 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और शांति बनी हुई है. 

घटना को लेकर पचोर पुलिस ने बताया कि पूरा मामला गलतफहमी का था. लेकिन पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया कि मामले को देखते हुए पचोर में पुलिस बल तैनात किया गया है. लोग जुटे थे. लेकिन किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है. वहीं होली को देखते हुए आज बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. 

राजगढ़ से अनिल नागर की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः MP Holi Live: भोपाल से इंदौर तक, ग्वालियर से जबलपुर तक MP में होली की धूम, 3 मार्च की बड़ी खबरें

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

rajgarh news

Trending news

MP Holi Live
MP Holi Live: भोपाल से इंदौर तक, ग्वालियर से जबलपुर तक MP में होली की धूम, 3 मार्च की बड़ी खबरें
mp news
टूटी चूड़ियां और कनपटी पर गोली, मुरैना में युवक की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या?
chhattisgarh news
पिता की हत्या कर चैन से सोया बेटा, कत्ल के बाद दुकान पर जाकर खाई बिरयानी
mp news
आबकारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, 12 छात्रों पर FIR, पलक झपकते ही हल किया पेपर
mp news
बच्चा चोर समझकर मासूम को बुरी तरह पीटा, अस्पताल से लापता होने के बाद सड़क पर मिला शव
Chandra Grahan
साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू, इंदौर-उज्जैन की टाइमिंग; जानें आपके शहर में कब दिखेगा?
mp news
ये तो बड़ी समस्या हो गई! SP साब मंदिर से चप्पल चोरी हो गई है, तहसीलदार ने की शिकायत
mp news
मालिक ने भेजा था उधारी वसूलने, कर्मचारी एक्टिवा समेत वसूली के एक लाख लेकर हुआ फुर्र
chhattisgarh news
बीवी की बीमारी से तंग आकर बना जल्लाद, साड़ी का फंदा बना पति ने घोंटा गला
Mohan Yadav
मोहन यादव ने NRLM की लखपति दीदियों, नेशनल खिलाड़ियों और उन्नत किसानों से सुने अनुभव