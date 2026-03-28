चैत्र नवरात्रि के बाद इस गांव में काटी जाती है रावण की नाक, हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं उत्सव, जानें क्या है अनूठी परंपरा?

Ratlam Chaitra Navratri: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के चिकलाना गांव में चैत्र नवरात्रि के दौरान एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जहां दशहरा अलग ही अंदाज में मनाया जाता है. यहां रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, बल्कि भाले से उसकी नाक काटकर प्रतीकात्मक वध किया जाता है. खास बात यह है कि इस आयोजन में हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर हिस्सा लेते हैं, जो आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है.

गांव के बाहर स्थित मैदान में रावण की स्थायी प्रतिमा के पास मेला लगता है. शाम करीब 5 बजे मंदिर से राम यात्रा निकलती है और रावण प्रतिमा के सामने पहुंचती है. यहां कुछ लोग रावण और उसके समर्थकों की भूमिका निभाते हैं. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग होती है, जो इस परंपरा का खास आकर्षण है. सूर्यास्त के समय राम की सेना रावण की सेना पर प्रतीकात्मक हमला करती है और भाले से रावण की नाक काट दी जाती है. यह परंपरा समाज को संदेश देती है कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और अपराध करने वालों को अपमान का सामना करना पड़ता है.

भाईचारे की अनूठी मिसाल

इस साल यह आयोजन इसलिए भी खास रहा, क्योंकि गांव में हाल ही में एमडी फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. बता दें कि रतलाम के चिकलाना गांव में हिंदू और मुसलमान मिलकर दशहरा मनाते हैं. इस परंपरा को बनाए रखने के लिए न केवल हिंदू समुदाय, बल्कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी इस भव्य आयोजन की तैयारियों में हाथ बंटाते हैं. इसके अलावा वे रावण और राम दोनों की सेनाओं में शामिल होते हैं. आपसी सद्भाव की भावना के साथ, हिंदू और मुस्लिम, दोनों समुदायों के लोग वर्षों से इस परंपरा का पालन एक साथ करते आ रहे हैं. यह गांव हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का एक जीता-जागता उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़े: 1 अप्रैल से टोल टैक्स में 5-10% तक होगी बढ़ोतरी, जबलपुर समेत इन बड़े शहरों की यात्रा पड़ेगी महंगी, जानें एनुअल पास के नए रेट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे