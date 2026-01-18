फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर MP में मचा बवाल, कांग्रेस ने धार्मिक ग्रंथों की आड़ में किया बचाव, बीजेपी ने किया पलटवार

Phool Singh Baraiya controversial statement: मध्यप्रदेश की राजनीति में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने महिलाओं के बारे में खासकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय टिप्पणी की है. जिसके बाद से सियासी गलियारों से लेकर सामाजिक संगठनों ने उनके इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है.

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है. कांग्रेस अपने विधायक का बचाव करते हुए उनके इस बयान को ग्रंथों की व्याख्या बताई है. वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की विक्षिप्त मानसिकता बताई है. रतलाम से कांग्रेस नेता और आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष किसन सिंघाड़ ने बरैया के बयान का पक्ष लेते हुए इसे ग्रंथों की व्याख्या बताया है. कांग्रेस नेता किसन सिंघाड़ का कहना है कि बरैया ने जो कहा, वह धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों की व्याख्या है.

भाजपा ने किया पलटवार

वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के अपमान से भरा रहा है. कभी कांग्रेस नेता महिलाओं के शराब पीने जैसे बयान देते हैं, तो कभी फूलसिंह बरैया जैसे नेताओं के महिला विरोधी बयान सामने आते हैं. प्रदीप उपाध्याय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है और हिंदू धर्म को तोड़ने और समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रही है.

फूल सिंह बरैया का बयान

बता दें कि, दतिया की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने बलात्कार को लेकर अपने एक बयान में कहा था कि रास्ते में किसी महिला को देखकर व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है. इसके बाद उन्होंने आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी समुदाय की महिलाओं की सुंदरता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. इतना ही नहीं, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि इन समुदायों की महिलाओं के साथ बलात्कार करने से पुण्य मिलता है, जो तीर्थयात्रा के बराबर है.

