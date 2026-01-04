MP में जमा देने वाली सर्दी का सितम, पत्तों पर जमी बर्फ की परत, चना और गेहूं की फसल पर पाले का अटैक!

Ratlam Fog News: मालवा अंचल सहित रतलाम जिले में मौसम मे रौद्र रूप धारण कर लिया है. भारी कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीनन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. घने कोहरे की वजह से द्दश्यता कम होने के चलते जिले में दो बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं. वहीं कड़ाके की ठंड ने किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. कड़ाके की ठंड तापमान में आई गिरावट से खेतों में फसलों की पत्तों पर बर्फ की सफेद परत जमी हुई दिखाई दी. जानकारों का कहना है कि बर्फ जमने से चना और गेहूं की फसलों को नुकसान हो सकता है.

रतलाम में खेतों में पत्तों पर जमी बर्फ की परत ने किसानों की मेहनत पर संकट खड़ा कर दिया है. किसानों का कहना है कि तेज ठंड और कोहरे के कारण गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है. वहीं जिले में कोहरे के कारण दो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. पहली घटना रात में ढोढर क्षेत्र में हुई, जहां कोहरे की वजह से एक लोडिंग वाहन आगे चल रहे वाहन से टकरा गया, हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

वहीं दूसरी दुर्घटना सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुई, जब कम विजिबिलिटी के चलते एक बाइक मैजिक वाहन में जा घुसी. बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

आगर मालवा में जमी ओस की बूंदें

वहीं आगर मालवा जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. चारों ओर कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिससे दिन के समय विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम और रात में मात्र 10 मीटर तक सिमट गई है. भीषण ठंड का असर आम जनजीवन के साथ-साथ पशु हाट बाजार पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. आगर मालवा में हर रविवार को लगने वाले भैंसों के हाट में इस बार सामान्य से आधी संख्या में ही भैंसें पहुंचीं. ठंड से बचने के लिए लोग अलग-अलग जतन करते नजर आए. कोहरे के चलते खेतों में फसलों और पौधों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दे रही हैं

