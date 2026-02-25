Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3122628
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरतलाम

DJ के चक्कर में दूल्हे को घोड़ी से उताकर पीटा, मां पर किया तलवार से हलवार हमला, रतलाम में युवकों ने मचाया तांडव

Ratlam News: रतलाम के मथुरी गांव में एक बारात के दौरान कुछ बदमाशों ने डीजे न बुक करने का बहना बतकर दूल्हे को घोड़ी से नीचे खींचकर पीट दिया. बीच बचाव करने आई दूल्हे की मां पर भी तलवार से हमला किया गया. जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DJ के चक्कर में दूल्हे को घोड़ी से उताकर पीटा, मां पर किया तलवार से हलवार हमला, रतलाम में युवकों ने मचाया तांडव

Ratlam News: रतलाम जिले के मथुरी गांव में एक बारात के दौरान हंगामा हो गया. जानकारी के अनुसार कुछ बदमाशों मे यह कहकर बारात पर हमला कर दिया कि गांव का डीजे (DJ) क्यों नहीं बुक किया. इस हमले में दूल्हे को घोड़ी से नीचे खींचकर बुरी तरह मारा गया. बारात में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दूल्हे की मां पर भी तलवार से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं.

पुलिस इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि डीजे न बुक होने का बहाना था, जबकि इस खूनी झड़प के पीछे असली वजह किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो सकती है.

आरोपियों ने दूल्हे पर किया हमला
कन्हैयालाल डामोर की बारात बुधवार दोपहर बिलपांक के भेरुपाड़ा से मथुरी गांव पहुंची. बारात चल रही थी और दूल्हा कन्हैयालाल घोड़े पर सवार था. दोपहर करीब 1:30 बजे कुछ युवक आ धमके. दुल्हन की मां के मुताबिक, बदमाशों ने उन्हें गालियां दीं और पूछा, 'तुमने हमारा DJ क्यों नहीं किया?' विरोध करने पर आरोपियों ने डंडों से हमला कर दिया और दूल्हे का कॉलर पकड़कर उसे घोड़े से नीचे फेंक दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

दूल्हे की मां पर किया हमला
विवाद बढ़ने पर कुछ युवक गालियां देते हुए पहुंचे और चिल्लाने लगे, 'दूल्हे को उठा लो' जब दूल्हे की मां संतोष बाई अपने बेटे को बचाने आईं, तो एक युवक ने उनके चेहरे पर तलवार से वार कर दिया. दुल्हन की मां और दूसरे बारातियों पर भी बुरी तरह हमला किया गया. गांववालों के बीच-बचाव करने के बाद मामला सुलझा. घटना के बाद दूल्हा, दुल्हन और बाराती सीधे पुलिस स्टेशन चले गए.

सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज 
मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. दुल्हन की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया. CSP सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि मामला सिर्फ DJ का नहीं लग रहा, बल्कि कुछ पूर्व संबंधों (दुल्हन के प्रेम संबंध) को लेकर भी झगड़ा है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दूल्हा अपने गांव लौट आया और शादी की रस्में पूरी हुईं.

ये भी पढ़ें: छोटे भाई का 'इश्क', बड़े भाई का 'उजड़ा आशियाना'... ग्वालियर में लव मैरिज के बदले जेसीबी से ढहा दिया घर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ratlam newsRatlam Crime News

Trending news

ratlam news
DJ के चक्कर में दूल्हे को घोड़ी से उताकर पीटा, मां पर किया तलवार से हलवार हमला...
Latest Shahdol News
समारोह में विद्यार्थियों को परोसा जाना था सड़ा-गला खाना, नजारा देख मायूस हुए छात्र
Latest rewa News
विकास नहीं, तो 'रावण की प्रतिमा' पर लगा दोष, मूर्ति को लेकर आमने-सामने हुए ग्रामीण
holashtak
'होलाष्टक में सावधावी बरतें, लेकिन डर न फैलाएं...', उज्जैन के पंडित ने दूर किया भ्रम
mp news
छोटे भाई का 'इश्क', बड़े भाई का 'उजड़ा आशियाना'... लव मैरिज के बदले JCB से गिराया घर
Time table for classes 9th 11th
बिना कोर्स पूरा किए कैसी होगी परीक्षा? छत्तीसगढ़ में 9वीं-11वीं का टाइम टेबल जारी...
mp news
मुलताई में 50 किन्नरों की घर वापसी, किन्नर अखाड़ों ने ‘किन्नर जिहाद’ के खिलाफ ली शपथ
Bilaspur News
नहीं थम रहा बम थ्रेट का सिलसिला...छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
Mohan Yadav
भोपाल से शुरू हुई नई ट्रेनें, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी; देखें टाइम टेबल
mp shivpuri news
युवती ने युवक पर ताबड़तोड़ बरसाए चप्पल, थप्पड़ से लाल किए गाल; भीड़ देखती रही तमाशा