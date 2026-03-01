Advertisement
होली स्पेशल ट्रेनों का MP के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज, त्योहार पर भीड़ से मिलेगी राहत, चेक करें पूरा शेड्यूल

Holi Special Trains: होली के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं. अतिरिक्त दबाव को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. रतलाम मंडल से होकर वडोदरा से खातीपुरा और बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी.

 

Mar 01, 2026
Holi Special Trains: होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. होली पर बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त यात्री दबाव को संभालने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं. रतलाम मंडल से होकर वडोदरा से खातीपुरा और बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.

देखें ट्रेनों का शेड्यूल

  • 09103 वडोदरा-खातीपुरा स्पेशल हर रविवार रात 9.35 बजे वडोदरा से रवाना होगी और दाहोद (12.26-12.28), रतलाम (2.05-2.10), मंदसौर (3.33-3.35), नीमच (4.43-4.48), चित्तौड़गढ़ (6.05-6.10) होते हुए अगले दिन दोपहर 2.10 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. यह ट्रेन 1 से 29 मार्च तक वडोदरा से चलेगी. 
  • इसी तरह, 09104 खातीपुरा-वडोदरा स्पेशल हर सोमवार रात 8.55 बजे खातीपुरा से चलेगी और चित्तौड़गढ़ (3.25-3.30), नीमच (4.18-4.20), मंदसौर (5.00-5.02), रतलाम (7.10-7.20) और दाहोद (8.43-8.45) होते हुए मंगलवार सुबह 11.30 बजे वडोदरा पहुंचेगी. यह ट्रेन 2 से 30 मार्च तक खातीपुरा से चलेगी.

 
इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, दाहोद, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड AC (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे.

वापस आने वाले ट्रेनों का शेड्यूल

  • इसके अलावा 09019 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 1 मार्च, रविवार को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 8.35 बजे रवाना होगी और दाहोद (6.02-6.04), रतलाम (8.10/8.20), नागदा (9.46/9.48), उज्जैन (10.48/10.50), मक्सी (11.26/11.28), शुजालपुर (12.28/12.30), सीहोर (12.57/12.59) होते हुए सोमवार को रात 8.40 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
  • वहीं, 09020 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 2 मार्च को गोरखपुर से सुबह 11.35 बजे रवाना होगी और सीहोर (5.43/5.45), शुजालपुर (6.19/6.21), मक्सी (7.32/7.34), उज्जैन (8.15/8.17), नागदा (9.02/9.04), रतलाम (9.52/10.02) और दाहोद (11.22/11.24) होते हुए बुधवार को सुबह 9.45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, दहानू रोड, वापी, वलसाड, नवसारी, उधना, सायण, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती और खलीलाबाद स्टेशनों पर रुकेगी. त्योहार के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है. इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी.

ये भी पढ़ें: निपटा लें काम! MP में इतने दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित, बैंक...स्कूल सब रहेंगे बंद, देखें त्योहारों और छुट्टियों की पूरी लिस्ट

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

 

