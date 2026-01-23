मजदूर से बनीं 'लखपति दीदी', घूंघट प्रथा वाले गांव की कृष्णा कपासिया को गणतंत्र दिवस समारोह का निमंत्रण, कलेक्टर ने किया सम्मानित

Ratlam News: घूंघट प्रथा वाले गांव की कृष्णा कपासिया मजदूर से लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी हैं. आजीविका मिशन से जुड़कर उन्होंने 500 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा और उनके संघर्ष व सफलता को पहचान मिली, जिसके चलते उन्हें दिल्ली में गणतंत्रा दिवस समारोह के शामिल होने का आमंत्रण मिली है.
Trending Photos
Ratlam News: घूंघट प्रथा के लिए पहचाने जाने वाले गांव कि रहने वाली कृष्णा कपासिया आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं. साधारण मजदूर के रूप में जीवन शुरू करने वाली कृष्णा कपासिया को दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है, जो उनके संघर्ष और सफलता की कहानी को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है.
कृष्णा कपासिया सरकार के आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ीं. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि 'लखपति दीदी' बनकर सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी बनीं. आज वे अलग-अलग महिला समूहों से करीब 500 महिलाओं को जोड़ चुकी हैं.
महिलाओं को 8 करोड़ रुपए का ऋण दिलावा चुकी हैं
इन समूहों के जरिए कृष्णा कपासिया ने महिलाओं को बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं से जोड़ा, जिससे अब तक लगभग 8 करोड़ रुपए का ऋण महिलाओं को दिलावाया जा चुका है. इस आर्थिक सहयोग से कई महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं.
दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी कृष्णा
दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित मिलने के बाद रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने आजीविका मिशन से जुड़ी कृष्णा कपासिया को सम्मानित किया और दिल्ली आमंत्रण की बधाई दी. जिसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया. जिले के छोटे और पिछड़े गांव कंसेर की रहने वाली कृष्णा कपासिया कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी कर अपना जीवन चलाती थीं. लेकिन सरकार के आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी तकदीर बदल दी.
4 लाख से ज्यादा की है वार्षिक आया
आज कृष्णा की वार्षिक आय 4 लाख 80 हजार रुपये है. वह ब्यूटी पार्लर, बैंक सखी के साथ-साथ ऑनलाइन शॉप भी संचालित कर रही हैं. कृष्णा कपासिया ने अब तक 46 स्वयं सहायता समूह बनाकर करीब 500 महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ा. बैंक सखी के रूप में उन्होंने समूहों के माध्यम से महिलाओं को 8 करोड़ रुपये का लोन दिलवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया.
ये भी पढ़ें: भागीरथपुरा के बाद अब महू में 'जहरीले' पानी का कहर: 22 लोग पड़े बीमार, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित, मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!