होली पर रेलवे की सौगात, रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे, देखें ट्रेनों का पूरा शेड्यूल

Ratlam Railway Division: होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और ट्रेनों में उमड़ रही अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. होली के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के देखते हुए रेलवे ने रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. इस बारे में रेलवे का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर यात्रा उपलब्ध कराना और ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना है.



ये सभी स्पेशल ट्रेनें विशेष किराए के साथ संचालित की जा रही हैं, ताकि जरूरत के समय यात्रियों को सुचारू और सुविधाजनक रेल सेवा मिल सके. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल का संचालन 30 मार्च तक जारी रहेगा. वहीं, ट्रेन संख्या 09621 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल की अवधि बढ़ाकर 29 मार्च 2026 तक कर दी गई है. यह विस्तार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

इन वीकली स्पेशल ट्रेनों का बढ़ाया गया संचालन

ट्रेन नंबर 09625 अजमेर-दौंड वीकली स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है. ट्रेन नंबर 09626 दौंड-अजमेर वीकली स्पेशल के फेरे 27 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है.

ट्रेन नंबर 09627 अजमेर-सोलापुर वीकली स्पेशल को 25 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है, और ट्रेन नंबर 09628 सोलापुर-अजमेर वीकली स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

ट्रेन नंबर 04715 बीकानेर-साईंनगर शिरडी वीकली स्पेशल को 28 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है, और ट्रेन नंबर 04716 साईंनगर शिरडी-बीकानेर वीकली स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

ट्रेन नंबर 04725 हिसार-खड़की वीकली स्पेशल 29 मार्च, 2026 तक चलेगी, और ट्रेन नंबर 04726 खड़की-हिसार वीकली स्पेशल 30 मार्च, 2026 तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 04727 हिसार-वलसाड वीकली स्पेशल को 25 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है. ट्रेन नंबर 04728 वलसाड-हिसार वीकली स्पेशल के फेरे 26 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है.

6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन

बता दें कि इससे पहले होली त्योहार को देखते हुए रतलाम रेल मंडल से भी 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिय गया है. ये ट्रेनें रतलाम से अलग-अलग रूट पर चलाई जाएंगी, जिससे त्योहार के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिल सके. इससे पहले भोपाल रेल मंडल से भी चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था.

