Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040212
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरतलाम

'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए मंत्री, बोले-मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे

Ratlam News: मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में उस समय हंगामा हो गया, जब अक्षय ऊर्जा विभाग ने प्रेजेंटेशन के लिए एक मैकेनिक को भेज दिया. इस पर जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह नाराज हो गए और अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए मंत्री, बोले-मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे

Minister Kunwar Vijay Shah: मोहम सरकार के 2 साल पूरे होने पर रतलाम में बैठक का आयोजन किया गया था. कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग और रतलाम जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह पहुंचे. बैठक में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब अक्षय ऊर्जा विभाग ने प्रेजेंटेशन के लिए एक मैकेनिक को भेज दिया. इसे लेकर रतलाम जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह नाराज हो गए. अधिकारियों की कार्यशौली पर नाराजगी जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई.

मामला तब का है, जब रतलाम प्रभारी मंत्री विजय शाह जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ले रहे थे. बैठक में ऊर्जा विभाग से जानकारी मांगी जा रही थी. लेकिन जानकारी देने पहुंचे विभागीय प्रतिनिधि के जवाब मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे. काफी देर तक सवाल-जवाब चलते रहा. आखिरकार मंत्री ने सीधे सवाल पूछ लिया कि आप हैं कौन? जवाब में विभागीय प्रतिनिधि ने कहा 'मैं मैकेनिक पोस्ट पर हूं.'

जावरा विधायक ने जताई नाराजगी

Add Zee News as a Preferred Source

बस फिर क्या था, बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि ठहाके लगाने लगे. लेकिन यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली. जावरा विधायक राजेंद्र पांडे तुरंत भड़क गए और बोले, 'ये मजाक नहीं चलेगा, विभाग को नोटिस दिया जाना चाहिए.' इसके बाद प्रभारी मंत्री विजय शाह भी गुस्से में आ गए.

आगबबूला​ मंत्री विजय शाह

मंत्री विजय शाह ने ऊर्जा विभाग के मैकेनिक को चुटकी बजाकर बाहर जाने को कहा और सख्त लहजे में बोले, 'मंत्री बैठक ले रहे हैं और यहां मैकेनिक खड़ा कर मजाक बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, 'तुम जाओ यहां से नहीं तो मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएगा.' मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, '35 साल से विधायक और 30 साल से मंत्री हूं, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

'मुझे जिला अधिकारी ने भेजा है'
इस मामले में मैकेनिक संतोष तंवर ने सफाई देते हुए कहा कि, मुझे जिला अधिकारी ने ही बैठक में भेजा था. संतोष तंवर ने जानकारी दी कि अक्षय ऊर्जा विभाग का कार्यालय मंदसौर में स्थित है और विभाग के जिला अधिकारी राजेंद्र गोयल हैं. मैकेनिक ने बताया कि उनके पास रतलाम और नीमच जिलों में मैकेनिक पद का प्रभार है. 

ये भी पढ़ें : 10 साल बंधुआ मजदूरी में फंसे गुना के परिवार को बारां से मुक्त कराया, न्याय के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र की मांग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

ratlam newsMinister Vijay ShahMohan SarkarRenewable Energy Department

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में प्रकट हुए गरुण भगवान! गांव में हो रहा कीर्तन-भजन, देखने उमड़ी भीड़
Neemuch News
एक ही चिता पर पति-पत्नी की अंतिम यात्रा, मौत में भी नहीं छोड़ा साथ, गांव में मातम
guna news
10 साल बाद गुना के परिवार को मिली आजादी, न्याय के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र की मांग
Burhanpur rape case
‘रेप केस’ में फंसा 5 साल का बच्चा! नकली पुलिस ने पुलिसकर्मी से कॉल कर मांगे 1.7 लाख
chhattisgarh news
55 साल का 'लुटेरा दूल्हा'! 4 शादियां, 5 बच्चे, चौथी डॉक्टर पत्नी के साथ मिलकर की ठगी
Itarsi police station news
एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद, फिनाइल पीने के बाद 3 अस्पताल में भर्ती
Chhattisgarh Crime News
कांग्रेस नेता के लाज में घुसकर हाथापाई, दर्जनभर से अधिक लोगों ने किया हमला
mp news
MP की आंगनबाड़ी व्यवस्था पर फिर सवाल, कटनी में बकरियों संग भोजन कर रहे बच्चे
mp fertilizer crisis
एमपी में खाद लेने पहुंचे किसानों से बदसलूकी, तहसीलदार ने किसान को जड़ा तमाचा
mp news
इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने मांगी मदद, 9 करोड़ की है जरूरत