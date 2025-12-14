'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए मंत्री, बोले-मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे

Minister Kunwar Vijay Shah: मोहम सरकार के 2 साल पूरे होने पर रतलाम में बैठक का आयोजन किया गया था. कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस राहत पुनर्वास विभाग और रतलाम जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह पहुंचे. बैठक में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब अक्षय ऊर्जा विभाग ने प्रेजेंटेशन के लिए एक मैकेनिक को भेज दिया. इसे लेकर रतलाम जिला प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह नाराज हो गए. अधिकारियों की कार्यशौली पर नाराजगी जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई.

मामला तब का है, जब रतलाम प्रभारी मंत्री विजय शाह जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ले रहे थे. बैठक में ऊर्जा विभाग से जानकारी मांगी जा रही थी. लेकिन जानकारी देने पहुंचे विभागीय प्रतिनिधि के जवाब मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे. काफी देर तक सवाल-जवाब चलते रहा. आखिरकार मंत्री ने सीधे सवाल पूछ लिया कि आप हैं कौन? जवाब में विभागीय प्रतिनिधि ने कहा 'मैं मैकेनिक पोस्ट पर हूं.'

जावरा विधायक ने जताई नाराजगी

बस फिर क्या था, बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि ठहाके लगाने लगे. लेकिन यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली. जावरा विधायक राजेंद्र पांडे तुरंत भड़क गए और बोले, 'ये मजाक नहीं चलेगा, विभाग को नोटिस दिया जाना चाहिए.' इसके बाद प्रभारी मंत्री विजय शाह भी गुस्से में आ गए.

आगबबूला​ मंत्री विजय शाह

मंत्री विजय शाह ने ऊर्जा विभाग के मैकेनिक को चुटकी बजाकर बाहर जाने को कहा और सख्त लहजे में बोले, 'मंत्री बैठक ले रहे हैं और यहां मैकेनिक खड़ा कर मजाक बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, 'तुम जाओ यहां से नहीं तो मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएगा.' मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, '35 साल से विधायक और 30 साल से मंत्री हूं, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'

'मुझे जिला अधिकारी ने भेजा है'

इस मामले में मैकेनिक संतोष तंवर ने सफाई देते हुए कहा कि, मुझे जिला अधिकारी ने ही बैठक में भेजा था. संतोष तंवर ने जानकारी दी कि अक्षय ऊर्जा विभाग का कार्यालय मंदसौर में स्थित है और विभाग के जिला अधिकारी राजेंद्र गोयल हैं. मैकेनिक ने बताया कि उनके पास रतलाम और नीमच जिलों में मैकेनिक पद का प्रभार है.

