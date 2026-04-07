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रतलाम नगर निगम बजट सत्र में हंगामा, सावरकर पर विवादित टिप्पणी से मचा बवाल, आमने-सामने हुए भाजपा-कांग्रेस पार्षद

Ratlam News: रतलाम नगर निगम के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्षद सलीम बागबान द्वारा वीर सावरकर के संबंध में की गई एक विवादित टिप्पणी के बाद भारी हंगामा मच गया. इस बयान से आक्रोशित होकर भाजपा पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने महापौर प्रह्लाद पटेल के साथ मिलकर पुतले जलाए और जोरदार नारेबाजी की.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:28 PM IST
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रतलाम नगर निगम बजट सत्र में हंगामा, सावरकर पर विवादित टिप्पणी से मचा बवाल, आमने-सामने हुए भाजपा-कांग्रेस पार्षद

Ratlam News: रतलाम नगर निगम का बजट सम्मेलन आज हंगामेदार रहा. सत्र के दौरान उस वक्त विवाद भड़क गया, जब कांग्रेस पार्षद सलीम बागबांन ने क्रांतिकारी वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उन्हें देशद्रोहि बता दिया. इस बयान के बाद भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया. नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा महापौर प्रहलाद पटेल सहित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्षद सलीम बागबांन और अन्य तीन कांग्रेस पार्षदों के पुतले फूंके और जमकर नारेबाजी की.

दोपहर बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने-सामने आ गए. सावरकर के पक्ष-विपक्ष में जोरदार नारेबाजी हुई. विवाद उस समय और बढ़ गया जब कांग्रेस की एक महिला पार्षद ने महापौर प्रहलाद पटेल को चूड़ियां भेंट कर दीं. इस पर नाराज महापौर ने चूड़ियां सदन में फेंक दीं. हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सलीम बागबांन को सदन से बाहर कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया और बाहर प्रदर्शन जारी रखा.

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हंगामे के बाद मेयर प्रह्लाद पटेल की अगुवाई में BJP पार्षदों ने नारे लगाते हुए नगर निगम की इमारत से वॉकआउट कर दिया. इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्षद मोहम्मद सलीम बागबान का पुतला जलाया. पुतले पर नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी के नाम लिखे कागज भी चिपकाए गए थे. इस घटना के दौरान महिला पार्षदों ने अपने जूतों से पुतले पर वार किया, जबकि मेयर को भी लाठी से पुतले पर वार करते देखा गया.

विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. BJP की महिला पार्षदों ने अपनी कांग्रेस की समकक्षों को चूड़ियां भेंट कीं, जबकि कांग्रेस के पार्षदों ने वीर सावरकर के इतिहास से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां पूरे सदन में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया. मेयर ने टिप्पणी की कि यूट्यूब से किसी के बारे में भी आसानी से गुमराह करने वाली जानकारी मिल सकती है. 

ये भी पढ़ें : बीच सड़क पर उमा भारती को देख चौंक गए लोग, आखिर क्यों पूर्व CM को बेचन पड़ा पोहा-जलेबी, जानिए वजह

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