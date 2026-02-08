Advertisement
रतलाम के इस गांव में दूषित पानी का कहर, 12 लोग हुए बीमार, घर-घर शुरू हुआ सर्वे

Ratlam News: रतलाम जिले के हरथल गांव में दूषित पानी पीने से 12 लोगों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है. कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर सर्वे किया, जिसमें 45 घरं के 291 लोगों की जांच की गई.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:25 PM IST
Ratlam News: रतलाम जिले के हरथल गांव में अचानक उल्टी और दस्त के कई मामले सामने आने से गांव में हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया. सूचना मिलते ही कलेक्टर मीशा सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल गांव पहुंची. बताया जा रहा है कि लोगों ने गांव के हैंडपंप का पानी पिया था. मौके पहुंचे अधिकारियों ने जब हैंडपंप चलाया, उसमें से काई युक्त पानी निकल रहा था. पानी का सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) डिपार्टमेंट को भेजा गया है.

डॉ. दीपक मेहता के निर्देशन में सेक्टर सुररवाइजर एम. एल. डाबी, सीएचओ हरथल राजू हरि, आशा सुपरवाइजर नीता गरवाल और आशा कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर सर्वे किया. सर्वे में सामने आया कि गांव के एक हैंडपंप से दूषित और काई युक्त पानी की आपूर्ति हो रही थी, जिसे बीमारी की मुख्य वजह माना जा रहा है. इसके बाद से गांव में टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. HWC ने टीम को अगले 7 दिनों तक इलाके की निगरानी करने और रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है.

अल्टी और दस्त के कुल 12 मरीज मिलें
सर्वे टीम ने इलाके के 45 घरों में 291 गांव वालों का सर्वे किया. सर्वे के दौरान उल्टी और दस्त के कुल 12 मामले मिले, इनमें से 6 को अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है, जबकि 6 में हल्के लक्षण पाए गए हैं .सैलाना एसडीएम तरुण जैन ने बताया कि रूटीन इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं. शनिवार को कुछ लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की. जांच के लिए एक टीम भेजी गई. जब हैंडपंप चलाया गया, तो उसमें काई दिखी और पानी का सैंपल लिया गया है. टीम सात दिनों तक स्थिति पर नजर रखेगी.

TAGS

Contaminated waterRatlan News

