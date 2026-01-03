Advertisement
पालनहार को सताने लगी ठंड! गर्म कपड़ों के साथ राधा रानी और कान्हा का विशेष श्रृंगार, भोग में भी गरमाहट का विशेष ध्यान

Ratlam News: रतलाम में कड़ाके की ठंड के बीच भक्त भगवान का खास ख्याल रखा रहे हैं. इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री राधा-कृष्ण की प्रतिमाओं को गर्म कपड़े पहनाए, हीटर लगाए और प्रसाद के तौर पर गर्म दूध और गराड़ू चढ़ाए गए. 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:47 PM IST
Ratlam News: मध्यप्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड अब मंदिर तक पहुंच गई है. रतलाम में ठंड के मौसम में श्रद्धालुओं की आस्था की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली. शहर के इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री राधा-कृष्ण को ठंडी से बचाने के लिए उन्हें गर्म कपड़े पहनाए गए और हीटर की व्यावस्था की गई. साथ ही भोग के रूप में भगवान को गर्म दूध और गराड़ू का भोग लगाया गया.

भक्तों का कहना है कि इस मौसम में पालनहार को भी ठंड लग रही है, इसलिए उनकी विशेष देखभाल की जा रही है. शहर के इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री राधा-कृष्ण की प्रतिमाओं को ठंड से बचाने के लिए भक्तों ने विशेष इंतज़ाम किए हैं. भगवान को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं. मंदिर में हीटर लगाया गया है और भोग में भी गर्माहट का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. ठंड के मौसम में गराडू और गर्म दूध का भोग अर्पित किया जा रहा है.

भगवान को ठंड से बचाने के लिए भक्तों ने किया जतन 

वैसे तो भगवान स्वयं जगत के पालनहार हैं और सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन यह दृश्य भक्तों की उस निश्चल आस्था को दर्शाता है, जिसमें वे अपने आराध्य को परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं. भक्तों का मानना है कि जब मन से पूजा की जाती है, तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान की सूरत नजर आती हैं. यही वजह है कि ठंड से बचाने के लिए भक्त हर संभव जतन कर रहे हैं. रतलाम के इस्कॉन मंदिर में उमड़ी यह श्रद्धा वास्तव में भक्ति और प्रेम की एक अनुपम मिसाल है.

रतलाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड
बता दें कि रतलाम में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. वहीं घना कोहरा और सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी महज 50 मीटर रह गई. साथ ही मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है.

ये भी पढ़ें : 'प्रधानमंत्री से भी शिकायत कर लो, जांच तो मैं ही करूंगा', सतना के पुलिसकर्मी का सरपंच पति को धमकाते वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

