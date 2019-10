Video: बाढ़ के पानी में चलकर ग्रामीणों को निकालनी पड़ी शवयात्रा, बोले- 'कोई नेता नहीं कर रहा मदद'

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंदसौर में आई भीषण बाढ़ से लोगों का जीवन तबाह हो गया है. नेताओें ने तो इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कवायद कर दी है और लोगों की मदद किए जाने के वादे भी कम नहीं किए गए हैं लेकिन इस बीच वायरल हुआ एक वीडियो शासन और प्रशासन के वादों की पोल खोल रहा है. इतना ही नहीं इस वीडियो को देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी. मंदसौर के एक गांव के इस वीडियो में ग्रामीण एक महिला का अंतिम संस्कार कराने ले जा रहे हैं लेकिन बाढ़ का पानी उनके लिए मुसीबत बना हुआ है.

मंदसौर के नौगांव का ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी. न्यूज एजेंसी ANI ने इस वीडियो को रिलीज किया है जिसमें ग्रामीणों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है. महिला का शव ले जा रहे ग्रामीणों का कहना है कि कोई नेता और विधायक उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा. ऐसे में उन्हें बाढ़ के पानी से होकर अपने जीने मरने की क्रियाएं करनी पड़ रही हैं. दुख और गुस्से से भरे बुजुर्ग ने सरकार को जमकर लताड़ लगाई है.

#WATCH Madhya Pradesh: Residents of Naugaon village in Mandsaur district carry the body of a woman through a flooded nallah, for her last rites. Villagers say that though they had requested the administration multiple times for a bridge, their requests were never heard.(03.10.19) pic.twitter.com/v3AxXQK3UB

