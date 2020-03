MP में सियासी हलचल जारी, सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर, कमलनाथ सरकार में थे मंत्री

भोपाल: मध्य प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के 6 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सिंधिया समर्थक इमरती देवी, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत और प्रभु राम चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. गौरतलब है कि ये वही विधायक हैं जिन्हें शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री कमलनाथ की सिफारिश पर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था. स्पीकर एनपी प्रजापति ने अपने बयान में कहा, "विधायकों को तय समय पर बुलाया परंतु मीडिया पर बयान देते नजर आए और मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हुए. उनके आचरण नियम विरुद्ध हैं, इसलिए इन छह विधायकों के इस्तीफे 10 मार्च 2020 की स्थिति में स्वीकार किए जाते हैं."

कमलनाथ ने लिखा गृहमंत्री अमित शाह को पत्र

इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने गृहमंत्री से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि बेंगलुरु में रखे गए 22 विधायक, बिना किसी डर के 16 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए सुरक्षित रूप से पहुंच सकें.

Madhya Pradesh CM Kamal Nath writes to Union Home Minister Amit Shah, requesting him to 'ensure that 22 Congress MLAs who have been kept in Bengaluru, are able to reach Madhya Pradesh safely to participate in Assemby Session which starts March 16, without any fear.' pic.twitter.com/vMZ2ZBPhwL

