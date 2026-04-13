रीवा का अस्पताल बना मयखाना! पुलिसकर्मियों ने ड्रिप स्टैंड पर टांगी वर्दी और डस्टबिन में किया पेशाब; कैदी की सुरक्षा में तैनात थे जवान

rewa news: मध्य प्रदेश के रीवा से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आई है. यहां मरीज की सुरक्षा के लिए तैनात तीन पुलिसकर्मियों ने वो किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. पुलिसकर्मियों ने नशे की हालत में अस्पताल के अंदर जमकपर उत्पात मचाया है. एक जवान डस्टबिन में पेशाब करते देखा गया है वहीं दूसरा जवान मरीज के बेड पर आराम फरमाते नजर आया है. पुलिसकर्मियों के इन घिनौनी हरकतों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां लोग अलग-अलग तरह की टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

मामला रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है जहां कैदी लल्लू साकेत को इलाज के लिए रेफर किया गया था. लल्लू सीधी जिला जेल में बंद था. तबीयत बिगड़ने पर उसे सीधी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था. हालत गंभीर होने पर बाद में उसे रीवा रेफर किया गया. लल्लू की सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. बीमार कैदी की सुरक्षा में लगे इन पुलिसकर्मियों ने ऐसी-ऐसी हरकतें की हैं जिसे देखकर हर कोई शर्मिंदा नजर आ रहा है.

पुलिसकर्मी ने डस्टबिन में किया पेशाब

तैनात पुलिसकर्मी शराब के नशे में पाए गए हैं. एक जवान को डस्टबिन में किया पेशाब करते देखा गया है. वहीं एक जवान मरीज के बेड पर घोड़े बेचकर सोता देखा गया है. पुलिसकर्मियों की इन हरकतों से वार्ड में भर्ती मरीज असहज हो गए थे. पुलिसकर्मी द्वारा 2 घंटे तक शोर-शराबे जारी रखा गया जिससे मरीजों को तकलीफ हुई थी लेकिन जवानों को इसकी कोई परवाह नहीं थी. तीनों पुलिसकर्मियों की पहचान प्रधान आरक्षक उदयराज सिंह, आरक्षक मनीष तिवारी और एएसआई नर्मदा प्रजापति के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीनों कर्मियों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन

वायरल वीडियो में मनीष तिवारी अपनी वर्दी ड्रिप स्टैंड पर टांगे नजर आ रहे हैं साथ ही साथ ये वही महाशय हैं जिन्होंने डस्टबिन में पेशाब किया था. उदयराज सिंह मरीज के बेड पर लेटे नजर आए थे. एएसआई नर्मदा प्रजापति भी नशे में बताए गए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सीधी पुलिस के आला अधिकारी तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने को तैयार हैं. वही इस पूरे मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक राहुल मिश्रा का कहना है कि नशे की हालत में अत्यंत घिनौना कृत किया गया है संबंधित विभाग को कड़ी कार्यवाही के लिए बताया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. रिपोर्ट: अजय मिश्रा, रीवा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!