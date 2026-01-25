MP में SIR सर्वे पर सियासी संग्राम! मऊगंज में कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप, पूर्व विधायक ने सरकार को घेर

Advertisement
Rewa News: रीवा के मऊगंज में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने गंभीर आरोप लगाया है कि कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. सुखेंद्र सिंह बन्ना ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया.

 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:51 AM IST
Rewa News: रीवा के मऊगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सर्वे को लेकर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस से जुड़े मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि BLO द्वारा फॉर्म-7 भरवाकर चुनिंदा मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है.

वहीं मऊगंज की पूर्व विधायक शुकांक्षी वन्य ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर मऊगंज कलेक्टर से मुलाकात की है. कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा. पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करने के साथ-साथ चुनाव आयोग तक शिकायत दर्ज कराएंगे.

भोपाल भी कांग्रेस ने दर्ज कराई आपत्ति
फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन और निर्वाचन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन SIR सर्वे को लेकर मऊगंज की राजनीति में नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है. बता दें कि, मध्यप्रदेश में कांग्रेस वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रही है. इससे पहले भी प्री-प्रिंटेड फॉर्म-7, बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने और कथित फर्जी आपत्तियों के आरोपों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने भोपाल स्थित निर्वाचन आयोग कार्यलय पहुंचकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था. 

