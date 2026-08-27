रीवा में 40 परिवारों के रास्ते पर 'दीवार', दबंगों ने बनाया दो मंजिला मकान, 8 दिन से अनशन पर पीड़ित

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Semariya News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सेमरिया तहसील के अंबा गांव में रास्ता बंद होने का मामला अब कलेक्ट्रेट पहुंच गया है. गांव के लगभग 40 से ज्यादा परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनके आने जाने का वर्षों पुराना रास्ता का बंद कर दिया गया है. इसी के चलते पूरा इलाका रास्ता विहीन हो गया है. अब रास्ता खुलवाने और नया मार्ग उपलब्ध कराने की मांग को लेकर रहीश कुमार शुक्ला पिछले 8 दिनों से रीवा कलेक्टर परिसर के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं.
पीड़ित रहीश कुमार शुक्ला ने आरोप लगाया है कि जिस रास्ते से ग्रामीण लंबे समय से आवागमन करते आ रहे थे, वहां सरकारी जमीन पर कुछ दबंगों ने दो मंजिला मकान का निर्माण कर दिया गया है. निर्माण होने के चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे लगभग 40 परिवारों के सामने आने-जाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या अचानक सामने नहीं आई, बल्कि लंबे समय से प्रशासन के संज्ञान में है. इसके बावजूद रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराने या ग्रामीणों को वैकल्पिक निस्तार मार्ग उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से परेशानी लगातार बढ़ती गई.
लगातार अनशन की चेतावनी
आमरण अनशन पर बैठे रहीश कुमार शुक्ला का कहना है कि वे लगातार प्रशासन से रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उन्हें मजबूर होकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा. उनका कहना है कि जब तक उन्हें और गांव के प्रभावित परिवारों को आवागमन के लिए रास्ता नहीं दिलाया जाता, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा. उन्होंने यहां तक कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे इसी स्थान पर अनशन करते रहेंगे और उनकी मृत्यु भी यहीं हो जाएगी.
कार्रवाई का दिलाया भरोसा
वहीं, पूरे मामले को लेकर रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने मामले की जांच कराने और जांच के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है. अब सवाल यह उठ रहा है कि यह मामला रास्ते से जुड़े विवाद और सरकारी जमीन पर निर्माण की शिकायत लंबे समय से प्रशासन के संज्ञान में थी, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की है? आखिरकार 40 परिवारों के आने जाने के अधिकार के लिए कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठने की नौबत क्यों आई? फिलहाल कलेक्टर के जांच के आश्वासन के बाद प्रभावित परिवारों को कार्रवाई की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच कब पूरी होगी. और ग्रामीणों को उनका रास्ता कब मिलेगा?
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