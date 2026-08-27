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रीवा में 40 परिवारों के रास्ते पर 'दीवार', दबंगों ने बनाया दो मंजिला मकान, 8 दिन से अनशन पर पीड़ित

Rewa News: रीवा के अंबा गांव में वर्षों पुराना रास्ता बंद होने से 40 से अधिक परिवार परेशान हैं. रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर रहीश कुमार शुक्ला 8 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं. कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है.

Written ByAjay MishraEdited ByManish kushawah
Published: Aug 27, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:10 PM IST
रीवा में 40 परिवारों के रास्ते पर 'दीवार', दबंगों ने बनाया दो मंजिला मकान, 8 दिन से अनशन पर पीड़ित
Image Credit: ZEE MEDIA

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