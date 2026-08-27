रीवा में 40 परिवारों के रास्ते पर 'दीवार', दबंगों ने बनाया दो मंजिला मकान, 8 दिन से अनशन पर पीड़ित

कार्रवाई का दिलाया भरोसा

वहीं, पूरे मामले को लेकर रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने मामले की जांच कराने और जांच के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है. अब सवाल यह उठ रहा है कि यह मामला रास्ते से जुड़े विवाद और सरकारी जमीन पर निर्माण की शिकायत लंबे समय से प्रशासन के संज्ञान में थी, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की है? आखिरकार 40 परिवारों के आने जाने के अधिकार के लिए कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठने की नौबत क्यों आई? फिलहाल कलेक्टर के जांच के आश्वासन के बाद प्रभावित परिवारों को कार्रवाई की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच कब पूरी होगी. और ग्रामीणों को उनका रास्ता कब मिलेगा?