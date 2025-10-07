'ज्यादा नेतागिरी मत बताना', गुस्साए युवक ने बीजेपी विधायक को फटकारा, लोगों ने भी जमकर सुनाई खरी-खोटी

Rewa News-रीवा में बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति को लोगों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई. मंगलवार को विधायक लोगों से मिलने के लए पहुंचे थे, इसी दौरान लोगों ने उन्हें फटकार लगाई. हंगामे और बहस के बाद विधायक ने लोगों को शांत कराया और आश्वासन दिया.
MP News-मध्यप्रदेश के रीवा में बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति को लोगों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई. एक युवक ने गुस्से में विधायक से कहा कि बहुत ज्यादा नेतागिरी यहां मत बताना, मेरे पूर्वज इसी जमीन पर नेतागिरी करते हुए मर गए. इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग विधायक से शिकायतें कर रहे हैं और विधायक उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं.
जानिए क्या है मामला
दरअसल, मनगवां इलाके के बूढ़ी माता मंदिर में रविवार को कुछ अज्ञात लोगों ने मूर्तियां खंडित कर दी थीं. इसी घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश हैं. मंगलवार को बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति लोगों से मिलने पहुंचे थे, इस दौरान आक्रोशित लोगों ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना दी.
5 मूर्तियां खंडित, एक गायब
जानकारी के अनुसार, मनगवां के बूढ़ी माता मंदिर में हुई इस घटना में माता की मुख्य मूर्ति के साथ-साथ हनुमान जी, गणेश जी और नंदी की मूर्तियों को खंडित किया गया. इसके अलावा मंदिर से शनि देव की मूर्ति गायब कर दी गई. घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए. लोगों ने मामले में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी थी.
विधायक ने जांच का आश्वासन दिया
मंगलवार को लोगों से मिलने के लिए विधायक पहुंचे. इस दौरान हुए हंगामे और बहस के बाद विधायक नरेंद्र प्रजापति ने लोंगों को शांत कराया. विधायक ने लोगों को विश्वास दिलाया कि पुलिस जांच में जुटी हुई है. मंदिर में तोड़-फोड़ करने वाले आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.
