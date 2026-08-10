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रीवा में ANM से 53 हजार की साइबर ठगी, नायब तहसीलदार बनकर ठग ने खाते से उड़ाए रुपए

Rewa Cyber Fraud News: रीवा के रंगौली में पदस्थ ANM विश्व मोहिनी नामदेव साइबर ठगी का शिकार हो गईं. नायब तहसीलदार बनकर फोन करने वाले ठग ने जानकारी हासिल कर खाते से करीब 53 हजार रुपए निकाल लिए. ANM ने कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की.

Written ByAjay MishraEdited ByManish kushawah
Published: Aug 10, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:00 PM IST
रीवा में ANM से 53 हजार की साइबर ठगी, नायब तहसीलदार बनकर ठग ने खाते से उड़ाए रुपए
Image Credit: AI Generated Images

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