रीवा में ANM से 53 हजार की साइबर ठगी, नायब तहसीलदार बनकर ठग ने खाते से उड़ाए रुपए

बताया जा रहा है कि ठगी की घटना से पहले बीएमओ डॉ. आनंद पांडेय को भी एक फोन आया था. फोन करने वाले ने खुद को नायब तहसीलदार बताते हुए कहा कि सभी एएनएम को ग्रुप में सूचना दे दें कि उनका फोन आने वाला है और मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं. बीएमओ ने फोन करने वाले की बात पर भरोसा करते हुए एएनएम के ग्रुप में इसकी जानकारी दे दी. इसके कुछ देर बाद विश्व मोहिनी नामदेव के पास फोन आया और उन्होंने इसे कलेक्ट्रेट से संबंधित अधिकारी का फोन समझकर बातचीत की.