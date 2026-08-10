रीवा में ANM से 53 हजार की साइबर ठगी, नायब तहसीलदार बनकर ठग ने खाते से उड़ाए रुपए

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Rewa Crime News: रीवा जिले के रंगौली में पदस्थ एएनएम विश्व मोहिनी नामदेव साइबर ठगी का शिकार हो गईं. साइबर ठग ने खुद को नायब तहसीलदार अशोक मीणा बताकर फोन किया और बातचीत के दौरान मांगी गई जानकारी देने के बाद उनके बैंक खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 53 हजार रुपए निकाल लिए. मामले की शिकायत एएनएम ने कलेक्टर से करते हुए रकम वापस दिलाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
बताया जा रहा है कि ठगी की घटना से पहले बीएमओ डॉ. आनंद पांडेय को भी एक फोन आया था. फोन करने वाले ने खुद को नायब तहसीलदार बताते हुए कहा कि सभी एएनएम को ग्रुप में सूचना दे दें कि उनका फोन आने वाला है और मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं. बीएमओ ने फोन करने वाले की बात पर भरोसा करते हुए एएनएम के ग्रुप में इसकी जानकारी दे दी. इसके कुछ देर बाद विश्व मोहिनी नामदेव के पास फोन आया और उन्होंने इसे कलेक्ट्रेट से संबंधित अधिकारी का फोन समझकर बातचीत की.
बैंक से लगातार ट्रांजेक्शन
इसी दौरान ठग ने उनसे जरूरी जानकारी हासिल कर ली, जिसके बाद उनके बैंक खाते से लगातार अलग-अलग ट्रांजेक्शन होने लगे. मोबाइल पर रकम निकलने के मैसेज आने के बाद एएनएम को खाते से पैसे निकाले जाने की जानकारी हुई. शिकायत के मुताबिक, कुल करीब 53 हजार रुपए खाते से निकाले गए, जिसमें 34 हजार 990 रुपए का एक ट्रांजेक्शन भी शामिल है.
ठगी के पीछे कौन शामिल
वहीं, बीएमओ डॉ. आनंद पांडेय का कहना है कि उन्हें भी फोन करने वाले ने झांसे में लिया था. एएनएम का कहना है कि बीएमओ द्वारा पहले ही संबंधित अधिकारी के फोन आने की जानकारी दिए जाने के कारण उन्हें भी फोन करने वाले पर संदेह नहीं हुआ. फिलहाल पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि साइबर ठग ने किस तरीके से बैंक खाते से रकम निकाली और इस ठगी के पीछे कौन लोग शामिल हैं.
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