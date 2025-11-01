Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2984299
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'Gen-Z भारत की सबसे बड़ी ताकत... सिर्फ दिशा देने की जरूरत’, रीवा में बोले थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी

Army Chief Upendra Dwivedi Statement: रीवा के टीआरएस कॉलेज में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत की जेनरेशन Z दुनिया में सबसे आगे है. उन्होंने युवाओं से कहा कि वे डिजिटल रूप से सक्षम, तकनीकी रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से जागरूक हैं. अगर इन्हें अनुशासन और सही दिशा मिले, तो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी
थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी

Generation Z India: रीवा के टीआरएस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की Gen-Z देश की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि आजकल हर जगह Gen-Z की चर्चा है क्योंकि यह पीढ़ी अब हर क्षेत्र में सक्रिय है. भारत में Gen-Z की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. जनरल द्विवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 'भारतीय सेना दूसरे स्थान पर है, लेकिन Gen-Z पहले नंबर पर आती है.'

वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह पीढ़ी डिजिटल रूप से बेहद समझदार और तकनीकी रूप से निपुण है. यह पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया से जुड़ी हुई है और हर घटना की जानकारी रखती है. उन्होंने बताया कि आज के युवा सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी जागरूक हैं. थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि अगर इस जेनरेशन को सही दिशा और अनुशासन मिल जाए, तो यह भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है. यह वही पीढ़ी है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है.

'Gen-Z भारत का भविष्य'
आगे कहा कि Gen-Z भारत का भविष्य है और यही आने वाले समय में देश की पहचान बनाएगी. उन्होंने छात्रों से अनुशासन, समर्पण और जिम्मेदारी को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि हर युवा में अपार शक्ति है, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है. अगर यह युवा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे, तो भारत आने वाले समय में कई पीढ़ियों को पीछे छोड़ देगा. कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने जनरल द्विवेदी का अभिवादन किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest rewa NewsArmy Chief General Upendra Dwivedigeneration z

Trending news

Latest rewa News
'Gen-Z भारत की सबसे बड़ी ताकत...' रीवा में बोले थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी
indore news
इंश्योरेंस के नाम पर चल रहा है बड़ा खेल! इंदौर में 56 लाख की ठगी
ujjain news
उज्जैन में पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा से पहुंचे मंत्री, पर्यटन को मिलेगी नई ऊंचाई
mp school timing
बदल गया स्कूल टाइम!नर्सरी से तीसरी तक अब 9 बजे से, चौथी से 12वीं तक 8 बजे से क्लास
khandwa news
मुंडन कराया...जनेऊ पहना! महादेवगढ़ मंदिर में मोहम्मद बना ‘महादेव’
ratlam religious conversion case
रतलाम में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा! हर महीने पास्टर को मिलते थे 80 हजार रुपये
indore news
CCTV में कैद खौफनाक नजारा! इंदौर में युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर काटा हंगामा
bhopal news
भोपाल गोलीकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 सहयोगियों के साथ इनामी बदमाश गिरफ्तार
betul news
रात में रहें अलर्ट! ठंड आते ही घर में घुस रहा ये खतरनाक सांप,बैतूल में मचा हड़कंप
mp news
रतलाम धर्मांतरण रैकेट की जड़ें केरल तक फैली, पास्टर गॉडविन लेता था 60 हजार सैलरी