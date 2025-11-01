'Gen-Z भारत की सबसे बड़ी ताकत... सिर्फ दिशा देने की जरूरत’, रीवा में बोले थल सेनाध्यक्ष जनरल द्विवेदी

Generation Z India: रीवा के टीआरएस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की Gen-Z देश की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि आजकल हर जगह Gen-Z की चर्चा है क्योंकि यह पीढ़ी अब हर क्षेत्र में सक्रिय है. भारत में Gen-Z की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है. जनरल द्विवेदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 'भारतीय सेना दूसरे स्थान पर है, लेकिन Gen-Z पहले नंबर पर आती है.'

वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह पीढ़ी डिजिटल रूप से बेहद समझदार और तकनीकी रूप से निपुण है. यह पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया से जुड़ी हुई है और हर घटना की जानकारी रखती है. उन्होंने बताया कि आज के युवा सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी जागरूक हैं. थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि अगर इस जेनरेशन को सही दिशा और अनुशासन मिल जाए, तो यह भारत को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है. यह वही पीढ़ी है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है.

'Gen-Z भारत का भविष्य'

आगे कहा कि Gen-Z भारत का भविष्य है और यही आने वाले समय में देश की पहचान बनाएगी. उन्होंने छात्रों से अनुशासन, समर्पण और जिम्मेदारी को अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि हर युवा में अपार शक्ति है, बस उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत है. अगर यह युवा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे, तो भारत आने वाले समय में कई पीढ़ियों को पीछे छोड़ देगा. कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने जनरल द्विवेदी का अभिवादन किया.

