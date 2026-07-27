/प्रयागराज में रीवा के BJP नेता पर हमला, भीड़ ने घेरकर गाड़ी में की जमकर तोड़फोड़, पार्टी का झंडा उखाड़कर फेंका

प्रयागराज में रीवा के BJP नेता पर हमला

इस घटना के बाद उन्होंने प्रयागराज के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों व घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. प्रशांत पाठक के मुताबिक, वे इलाज के लिए प्रयागराज गए थे और कल शाम लौट रहे थे, तभी प्रदर्शन कर रहे युवाओं के एक समूह ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमकर तोड़-फोड़ की. आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, बीजेपी का झंडा फाड़कर सड़क पर फेंक दिया और नेता पर हमला करने की कोशिश की. भीड़ ने गाड़ी का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि वह करीब एक घंटे तक भीड़ से घिरे रहे. जान का खतरा भांपते हुए ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी तेजी से भगा ले गया, जिससे प्रशांत पाठक सुरक्षित बच निकले.