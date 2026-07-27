/प्रयागराज में रीवा के BJP नेता पर हमला, भीड़ ने घेरकर गाड़ी में की जमकर तोड़फोड़, पार्टी का झंडा उखाड़कर फेंका

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प्रयागराज में रीवा के बीजेपी नेता प्रशांत पाठक की गाड़ी पर कथित हमले की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि, चाकघाट के रहने वाले पाठक इलाज के लिए प्रयागराज गए थे. लौटते समय वह युवाओं की उस भीड़ के बीच फंस गए जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन (जिसमें NEET पेपर लीक जैसे कई मुद्दे शामिल थे) के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे. युवाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमकर तोड़-फोड़ की. आरोप है कि युवकों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और बीजेपी का झंडा निकालकर सड़क पर फेंक दिया.
प्रयागराज में रीवा के BJP नेता पर हमला
इस घटना के बाद उन्होंने प्रयागराज के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों व घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. प्रशांत पाठक के मुताबिक, वे इलाज के लिए प्रयागराज गए थे और कल शाम लौट रहे थे, तभी प्रदर्शन कर रहे युवाओं के एक समूह ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमकर तोड़-फोड़ की. आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, बीजेपी का झंडा फाड़कर सड़क पर फेंक दिया और नेता पर हमला करने की कोशिश की. भीड़ ने गाड़ी का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि वह करीब एक घंटे तक भीड़ से घिरे रहे. जान का खतरा भांपते हुए ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी तेजी से भगा ले गया, जिससे प्रशांत पाठक सुरक्षित बच निकले.
थाने में दर्ज कराई शिकायत
वहीं इस पूरे मामले पर बात करते हुए पाठक ने बताया कि, जो छात्र विरोध-प्रदर्शन की आड़ में ऐसा कर रहे थे वे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े अराजक तत्व थे. मैं बाल-बाल बचा. सुभाष चौराहे पर विरोध कर रहे कुछ युवकों ने हमारी गाड़ी रोकी. उन्होंने उसे घेर लिया और तोड़-फोड़ शुरू कर दी. इसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों तथा घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
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