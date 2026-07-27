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प्रयागराज में रीवा के BJP नेता पर हमला, भीड़ ने घेरकर गाड़ी में की जमकर तोड़फोड़, पार्टी का झंडा उखाड़कर फेंका

प्रयागराज में बीजेपी नेता प्रशांत पाठक पर कथित तौर पर प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ ने हमला कर दिया. NEET पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बीजेपी नेता की गाड़ी को घेर लिया था.

Written ByAjay MishraEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 27, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:32 AM IST
प्रयागराज में रीवा के BJP नेता पर हमला, भीड़ ने घेरकर गाड़ी में की जमकर तोड़फोड़, पार्टी का झंडा उखाड़कर फेंका

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