रीवा में कट्टे की नोक BJP नेता का अपहरण, जंगल में युवती के साथ बनाया अश्लील वीडियो, 1 करोड़ की मांगी फिरौती

Rewa News-रीवा में बीजेपी नेता का कट्टे की नोक पर अपहरण कर दिया. इसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उनके कपड़े उतारे गए और एक लड़की के साथ वीडियो बनाया गया. वीडियो वायरल करने के नाम की धमकी देकर एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी. पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:27 PM IST
BJP Leader Kidnapped in Rewa-मध्यप्रदेश के रीवा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बीजेपी नेता का कट्टे की नोक पर अपहरण कर लिया कर गया. बीजेपी नेता का कहना है कि उनका अपहरण किया गया था और एक करोड़ की फिरौती मांगी गई. रीवा के शाहपुर गांव में बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी के अपहरण और अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती मांगी गई. पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, कुछ आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है. 

कट्टे की नोक पर किया अपहरण
बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग जमीन के सौदे की बात करने के बहाने उनके घर पहुंचे. सौदे की बात आगे बढ़ाने के नाम पर वे दिवाकर को अपनी कार में बैठाकर ले गए. रास्ते में कुछ और लोग भी मिल गए. थोड़ी दूरी तय करने के बाद आरोपियों ने पिस्तौल की नोक पर दिवाकर का अपहरण कर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए. वहां पहले से कुछ लोग और एक युवती मौजूद थे.

युवती के साथ बनाया अश्लील वीडियो
पीड़ित दिवाकर द्विवेदी के अनुसार, आरोपियों ने उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाते हुए युवती के साथ उनका अश्लील वीडियो बनाया और फिर एक करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की. दिवाकर का कहना है कि वे कई आरोपियों को पहचानते हैं, इसलिए जान का खतरा महसूस करते हुए उन्होंने पैसा देने की बात मान ली. दिवाकर ने बताया कि वे कई आरोपियों को पहचानते हैं, इसलिए जान का खतरा महसूस करते हुए उन्होंने पैसा देने की बात मान ली. इसके बाद उन्होंने आरोपियों से कहा कि वे उन्हें छोड़ दें ताकि वे बैंक से रुपए निकालकर दे दें. 

पुलिस को दी सूचना
पीड़ित का कहना है कि आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद वे सीधे घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पूरी घटना पुलिस को बताई. सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है. जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि FIR दर्ज कर जांच की जा रही है जांच के बाद ही पूरे तथ्य सामने आयेंगे.

