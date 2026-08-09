'शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा...', E20 पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान, जीतू पटवारी ने घेरा

पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि "आज एथेनॉल का विरोध हो रहा है. 100 प्रतिशत ब्राजील एथेनॉल बनाता है. वहां डीजल-पेट्रोल की गाड़ियां एथेनॉल से चल रही हैं. ऑटोमोबाइल कंपनियां कह रही हैं कि हमारे इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और एथेनॉल से गाड़ी चलाने की क्षमता हिंदुस्तान में है. हिंदुस्तान की गाड़ियां एथेनॉल से चल सकती हैं. लेकिन लोग कहते हैं कि एथेनॉल नहीं बनाना चाहिए." सासंद के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कुछ लोग सासंद के बयान की अलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस बयान को उनके बेबाक और स्थानीय अंदाज के तौर पर देख रहे हैं. इससे पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चाओं में रहे हैं.



जीतू पटवारी ने साधा निशाना

लेकिन सांसद के बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा. पटवारी ने कहा कि रीवा से चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार के सांसद कह रहे हैं, "आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा! शुद्ध पेट्रोल चलेगा! शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा?” उन्होंने सांसद के बयान को सत्ता की ‘ठसक’, जनमत की कुर्सी का ‘अहंकार’ और पेट्रोल से परेशान नागरिकों से ‘नफरत’ बताया.