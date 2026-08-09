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'शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा...', E20 पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान, जीतू पटवारी ने घेरा

BJP MP Janardan Mishra Statement: मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं. सांसद जनार्दन मिश्रा ने E20 के खिलाफ हो रहे आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इसके बाद से एमपी की सियासत में खलबली मची हुई है.

Written ByAjay MishraEdited ByManish kushawah
Published: Aug 09, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:41 PM IST
'शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा...', E20 पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान, जीतू पटवारी ने घेरा
Image Credit: AI Generated Images

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