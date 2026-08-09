'शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा...', E20 पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान, जीतू पटवारी ने घेरा

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E20 News: देशभर में E20 पेट्रोल के खिलाफ आंदोलन चल रहा है. इसी बीच रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसे लेकर विवादित बयान दिया है. दरअसल, रविवार को रीवा एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने का विरोध करने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. उन्होंने एथेनॉल मिलाने का समर्थन करते हुए कहा, 'शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?' सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पर निशाना साधा है.
बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्रा का आपत्तिजनक बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल, रीवा में कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा देश में पेट्रोल की बढ़ती डिमांड और E20 पेट्रोल को लेकर अपनी बात रख रहे थे. उस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश में पेट्रोल की जरूरत लगातार बढ़ रही है. सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा, “जब मोदी जी ने कहा था कि एथेनॉल मिलाकर 20 प्रतिशत करना है, तो आंदोलन हो रहा है कि एथेनॉल नहीं चले, केवल शुद्ध पेट्रोल चले. शुद्ध पेट्रोल तो तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं देश में, तो कहां से आएगा?"
पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि "आज एथेनॉल का विरोध हो रहा है. 100 प्रतिशत ब्राजील एथेनॉल बनाता है. वहां डीजल-पेट्रोल की गाड़ियां एथेनॉल से चल रही हैं. ऑटोमोबाइल कंपनियां कह रही हैं कि हमारे इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और एथेनॉल से गाड़ी चलाने की क्षमता हिंदुस्तान में है. हिंदुस्तान की गाड़ियां एथेनॉल से चल सकती हैं. लेकिन लोग कहते हैं कि एथेनॉल नहीं बनाना चाहिए." सासंद के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कुछ लोग सासंद के बयान की अलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस बयान को उनके बेबाक और स्थानीय अंदाज के तौर पर देख रहे हैं. इससे पहले भी सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चाओं में रहे हैं.
जीतू पटवारी ने साधा निशाना
लेकिन सांसद के बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा. पटवारी ने कहा कि रीवा से चुने गए नरेंद्र मोदी सरकार के सांसद कह रहे हैं, "आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा! शुद्ध पेट्रोल चलेगा! शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा?” उन्होंने सांसद के बयान को सत्ता की ‘ठसक’, जनमत की कुर्सी का ‘अहंकार’ और पेट्रोल से परेशान नागरिकों से ‘नफरत’ बताया.
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