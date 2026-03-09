Advertisement
16 वर्षीय विवेक की मौत या कत्ल? जलप्रपात में लाश मिलते ही भड़का मऊगंज, चक्काजाम से थमी रफ्तार

Mauganj Crime News: मऊगंज जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 15 दिनों से लापता 16 साल के युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. इसे परिजनों ने आत्महत्या नहीं, बल्कि प्रेम-प्रसंग में की गई हत्या का आरोप लगाया. वहीं नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:09 PM IST
Mauganj Crime News
MP Crime News: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 15 दिनों से लापता 16 वर्षीय किशोर विवेक विश्वकर्मा का शव देवलहा प्रपात में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजन इसे आत्महत्या नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग में की गई हत्या बता रहे हैं. घटना से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे प्रयागराज-मऊगंज मार्ग घंटों बाधित रहा. मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खुल सका.

बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को 16 वर्षीय विवेक विश्वकर्मा अपने भाई को बुलाने अष्टभुजी गया था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा. घर से निकलने से पहले उसने व्हाट्सएप पर मिस यू का स्टेटस लगाया था. कुछ समय बाद देवलहा प्रपात के मुहाने पर उसकी साइकिल और मोबाइल मिला, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई.

गांव में आक्रोश का माहौल बना
परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद खोजबीन शुरू की गई. बनारस से एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई, लेकिन गहरी खाइयों और तेज बहाव के कारण कई दिनों की तलाश के बावजूद विवेक का कोई पता नहीं चल सका. आखिरकार घटना के करीब 15 दिन बाद देवलहा प्रपात के पानी में उसका शव तैरता हुआ मिला, जिससे गांव में शोक और आक्रोश फैल गया.

शव रखकर कर लगाया जाम 
घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने लालगंज मोड़ पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. प्रयागराज से मऊगंज जाने वाली सड़क कई घंटों तक पूरी तरह बंद रही. प्रदर्शन में मऊगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित विश्वकर्मा समाज के लोग भी शामिल हुए. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले कुछ संदिग्धों को पकड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी. काफी मशक्कत के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. इसके बाद निजी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा भेजा गया.

निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा
प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है. कलेक्टर ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की बात कही है. अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी है, जिससे विवेक की मौत का असली सच सामने आ सकेगा.

रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

