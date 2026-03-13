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हाईकोर्ट के आदेश पर 23 अवैध निर्माण ध्वस्त, बेघर हुए परिवारों ने कलेक्टर कार्यालय में लगाई गुहार

Rewa Encroachment News: रीवा के ग्राम दुआरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जहां जेसीबी की मदद से 23 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि 2.5 साल पहले हाईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश मिला था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:47 PM IST
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Rewa Encroachment News
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Rewa Bulldozer News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुआरी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने की बड़ी कार्रवाई की. प्रशासनिक अमले ने जेसीबी की मदद से कुल 23 मकानों को जमींदोज कर दिया. कार्रवाई के बाद कई परिवार बेघर हो गए और उनका घरेलू सामान मलबे में दब गया.

कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवार छोटे-छोटे बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि अचानक हुई कार्रवाई के कारण घरों में रखा सामान, कपड़े और जरूरी दस्तावेज मलबे में दब गए. कई परिवारों के बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन उनकी किताबें और पढ़ाई का सामान भी मलबे में दब गया, जिससे उनकी पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है.

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब बच्चों और परिजनों ने कार्रवाई का विरोध किया तो कुछ लोगों को पुलिस थाने ले गई. फिलहाल, बेघर हुए परिवार प्रशासन से राहत और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अधिकारियों से मिलने में भी दिक्कत हो रही है.

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ढाई साल पहले मिला था आदेश
वहीं इस मामले में एसडीएम अनुराग तिवारी का कहना है कि यह प्रकरण साल 2012 से न्यायालय में लंबित था और करीब ढाई साल पहले हाईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश मिला था. उसी के पालन में प्रशासन ने कार्रवाई की है.

खाली जमीन पर बसाया
एसडीएम से मिली जानकारी के मुताबिक, जिन लोगों के पास पहले से अन्य मकान थे उन्हें वहीं शिफ्ट कराया गया है. जबकि 5 भूमिहीन परिवारों को फिलहाल खाली जमीन पर अस्थायी रूप से बसाया गया है. आगे की प्रक्रिया के तहत उन्हें पट्टा वितरण करने की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, कार्रवाई के बाद बेघर हुए कई परिवार अब भी राहत और स्थायी व्यवस्था की मांग को लेकर प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं.

रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा

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