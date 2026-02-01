Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3093636
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

CM मोहन यादव ने रीवा को दिया बड़ा तोहफा, बोले- अत्याधुनिक मशीनों से होगा कैंसर मरीजों का इलाज

Rewa Medical College Cancer Unit: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा स्थित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल परिसर में आयोजित श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण में एक कदम बढ़ाते हुए स्पेशल कैंसर यूनिट का भूमि-पूजन किया और बताया कि अत्याधुनिक मशीनों से कैंसर मरीजों का इलाज होगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन यादव ने रीवा को दिया बड़ा तोहफा, बोले- अत्याधुनिक मशीनों से होगा कैंसर मरीजों का इलाज

Rewa Medical College Cancer Unit: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा स्थित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल परिसर में आयोजित श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण कार्य के भूमिपूजन कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसमूह को संबोधित किया. सीएम मोहन यादव ने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण के लिए लगभग 350 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया. उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज में स्पेशल कैंसर यूनिट का भूमि-पूजन किया और बताया कि अत्याधुनिक मशीनों से कैंसर मरीजों का इलाज होगा.

विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए ट्रेन के इंजन के समान है रीवा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रीवा, विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए ट्रेन के इंजन के समान है, जो संपूर्ण विंध्य को गति प्रदान कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सभी चुनौतियों को पार करते हुए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन और अच्छे उसके आसपास के देशों में जाते थे. वहां जब युद्ध के हालात बने तो प्रधानमंत्री मोदी एक-एक भारतीय को स्वदेश वापस लेकर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 हो जाएगी 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार 24 घंटे सबसे अच्छा काम करके दिखा रहे हैं. इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास कार्यों की गति निरंतर जारी है. रीवा में नया अस्पताल भवन बनने के बाद 2400 से अधिक बेड की क्षमता हो जाएगी. आजादी के बाद 55 वर्षों में प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे. हमारी सरकार आने के बाद 2 साल में ही 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं. बहुत जल्द मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 हो जाएगी. रीवा के नए अस्पताल भवन में कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कैंसर के इलाज के लिए स्पेशल यूनिट बनेगी. इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

350 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि-पूजन हुआ 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का समान महत्व है. विंध्य के सिंगरौली को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का ही परिणाम है कि अब मध्यप्रदेश में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट के लिए सीटों की संख्या 5500 हो चुकी है. आगामी वर्षों में हर साल 10 हजार डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण कर निकलेंगे. प्रदेश में नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण के लिए लगभग 350 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि-पूजन हुआ है. इनमें 15 अलग-अलग विकास कार्य भी शामिल हैं.

TAGS

Mohan YadavRewa medical collegeCancer

Trending news

Mohan Yadav
मोहन यादव ने रीवा को दिया बड़ा तोहफा, बोले- अत्याधुनिक मशीनों से होगा कैंसर का इलाज
khargone news
खेलते-खेलते मौत के टब में गिरी मासूम: मां ठंडा पानी लेने गई थी, पीछे से हो गया हादसा
raipur news
ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर, राजिम- रायपुर के बीच चलेंगी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन
BJP MP politics
MP भाजपा के 'चाणक्य' की संघ में वापसी, हितानंद शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी...
Union Budget 2026
Union Budget 2026 for MP Live: आज पेश होगा बजट, एमपी के लिए क्या होगा बड़ा ऐलान? यहां देखें पल-पल की अपडेट
lpg cylinder price
बजट से पहले महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा; इंदौर-भोपाल में कितनी कीमत
mp news updates
MP Breaking News LIVE: आज सागर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, पढ़ें 1 फरवरी की बड़ी खबरें
bhopal news
घर में खून से लथपथ मिला था 12 साल का इब्राहिम, फूफा की अवैध पिस्टल ने ली जान...
mp news
सिस्टम की शर्मनाक लापरवाही, बालाघाट में 8वीं की छात्रा बनी मां, दोनों सुरक्षित
mp news
यहां अर्जी लगाने से 3 महीने में बजती है शहनाई, बजरंगबली को मिलता है शादी कार्ड