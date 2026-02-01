CM मोहन यादव ने रीवा को दिया बड़ा तोहफा, बोले- अत्याधुनिक मशीनों से होगा कैंसर मरीजों का इलाज

Rewa Medical College Cancer Unit: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा स्थित सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल परिसर में आयोजित श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण कार्य के भूमिपूजन कार्यक्रम में सहभागिता कर जनसमूह को संबोधित किया. सीएम मोहन यादव ने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण के लिए लगभग 350 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया. उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज में स्पेशल कैंसर यूनिट का भूमि-पूजन किया और बताया कि अत्याधुनिक मशीनों से कैंसर मरीजों का इलाज होगा.

विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए ट्रेन के इंजन के समान है रीवा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रीवा, विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए ट्रेन के इंजन के समान है, जो संपूर्ण विंध्य को गति प्रदान कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सभी चुनौतियों को पार करते हुए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन और अच्छे उसके आसपास के देशों में जाते थे. वहां जब युद्ध के हालात बने तो प्रधानमंत्री मोदी एक-एक भारतीय को स्वदेश वापस लेकर आए.

मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 हो जाएगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार 24 घंटे सबसे अच्छा काम करके दिखा रहे हैं. इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास कार्यों की गति निरंतर जारी है. रीवा में नया अस्पताल भवन बनने के बाद 2400 से अधिक बेड की क्षमता हो जाएगी. आजादी के बाद 55 वर्षों में प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे. हमारी सरकार आने के बाद 2 साल में ही 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं. बहुत जल्द मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 50 हो जाएगी. रीवा के नए अस्पताल भवन में कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कैंसर के इलाज के लिए स्पेशल यूनिट बनेगी. इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर में भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

350 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि-पूजन हुआ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का समान महत्व है. विंध्य के सिंगरौली को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का ही परिणाम है कि अब मध्यप्रदेश में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट के लिए सीटों की संख्या 5500 हो चुकी है. आगामी वर्षों में हर साल 10 हजार डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई पूर्ण कर निकलेंगे. प्रदेश में नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के विस्तारीकरण के लिए लगभग 350 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि-पूजन हुआ है. इनमें 15 अलग-अलग विकास कार्य भी शामिल हैं.