Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3102792
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरीवा

सॉरी मम्मी अब नहीं करूंगा...! ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को बनाया चोर, पार किए मां के 15 लाख के गहने

MP News:एक नाबालिग बच्चे ने ऑनलाइन गेम की लत में अपनी मां के 15 लाख के गहने पार कर दिए है. गेम में हार-जीत की वजह से बच्चे की नजर मां के गहनों पर थी. बच्चे ने गहने चोरी करने के बाद पुलिस को ऐसे गुमराह किया कि पुलिस को भी इधर-उधर के चक्कर काटने पड़े.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rewa news
rewa news

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा से चौंका देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक नाबालिग बच्चे ने ऑनलाइन गेम की लत में अपनी मां के 15 लाख के गहने पार कर दिए. बच्चे को गेम की इतनी बुरी लत लगी थी कि वो अपराध के रास्ते पर चलना सही समझा. बच्चे की मां को जब इस बार में खबर लगी तो उसके होश उड़ गए. फिलहाल पुलिस ने जेवरात बरामद कर लिए है. बच्चा अब मां से सॉरी फिर ऐसा नहीं करूंगा कहकर माफी मांग रहा है. 

शादी में गायब हुआ गहना
दरअसल, एक महिला अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के यहां शादी में शामिल होने के लिए रीवा आई थी. घटना भी चोरहटा थाना क्षेत्र का है. शादी समारोह में शामिल होने के बाद वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंची जहां उसने अपने गहने उतारकर  एक टिफिन के अंदर रख दिया और दूसरे काम में व्यस्त हो गई. कुछ देर बाद जब उसकी नजर टिफिन पर गई तो गहने गायब थे, साथ ही उसका बच्चा भी घर से लापता था. 

पुलिस को दी सूचना 
जब घर में गहने नहीं मिले तो महिला ने इसकी सूचना चोरहटा थाने पुलिस को दी. पुलिस ने घर में छानबीन शुरू की. जब पता चला कि बेटा भी लापता है तो पुलिस का शक बेटे की तरफ गया. बेटे का नंबर ट्रेस हुआ तो वो सीधी में पाया गया. साइबर टीम ने लोकेशन ट्रेस किया फिर पुलिस की एक टीम सीधी के लिए रवाना हुई. जब पुलिस ने नाबालिग को खोज निकाला तो उससे पूछताछ शुरू की और बच्चा लगाताक पुलिस को गुमराह करता रहा. बच्चा लगातार पुलिस को इधर-उधर भटकाता रहा. बच्चा पुलिस का काम और मुश्किल करता रहा. तो आखिर कहां गए गहने?

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर बच्चे ने बताया गहने का सच
किसी तरह पुलिस के पूछताछ के बाद बच्चे ने अपना मुंह खोला. उसने बताया कि गहने सीधी के जमोड़ी में स्थित अपने दोस्त के यहां रखे हुए है. पुलिस फिर इस लोकेशन पर पहुंची जिसके बाद करीब 15 लाख के गहने बरामद किए गए जिसमें सोने चांदी के जेवरात शामिल है. इसके बाद पुलिस वापस रीवा आई. महिला ने भी अपने गहनों की पहचान कर ली है.

TAGS

Latest rewa News

Trending news

Latest rewa News
सॉरी मम्मी...ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को बनाया चोर, पार किए मां के 15 लाख के गहने
Contaminated water
रतलाम के इस गांव में दूषित पानी का कहर, 12 लोग हुए बीमार, घर-घर शुरू हुआ सर्वे
khargone news hindi
1980 में की थी गेंहू की चोरी, 45 साल बाद पुलिस ने खोजा आरोपी; 65 की उम्र में सजा
Mohan Yadav
मोहन यादव का किसानों को बड़ा तोहफा, 2300 करोड़ रुपए की योजना से 122 गांव को होगा लाभ
Mohan Yadav
मोहन यादव ने शहडोल को दी 747.91 करोड़ रुपये की सौगात, बनेगा 1450KM का राम वन गमन पथ
cg raipur news
दुर्घटना या साजिश? ऑडिट से ठीक पहले आबकारी दफ्तर में कांड! सारी फाइलें जलकर खाक
Job fairs
खुशखबरी! युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार, 6 दिनों तक चलेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव...
mp shivpuri news
युवक के साथ मारपीट, हाथ तोड़े...पेशाब पिलाई; SP ऑफिस पहुंच पीड़ित ने सुनाई आपबीती
amit shah
नक्सलवाद के खात्मे का 'काउंटडाउन', रायपुर में अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग...
Madhya Pradesh Assembly Budget Session
16 से MP विधानसभा का बजट सत्र, विधायकों का डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ा रुझान...