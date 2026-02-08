सॉरी मम्मी अब नहीं करूंगा...! ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को बनाया चोर, पार किए मां के 15 लाख के गहने

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा से चौंका देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक नाबालिग बच्चे ने ऑनलाइन गेम की लत में अपनी मां के 15 लाख के गहने पार कर दिए. बच्चे को गेम की इतनी बुरी लत लगी थी कि वो अपराध के रास्ते पर चलना सही समझा. बच्चे की मां को जब इस बार में खबर लगी तो उसके होश उड़ गए. फिलहाल पुलिस ने जेवरात बरामद कर लिए है. बच्चा अब मां से सॉरी फिर ऐसा नहीं करूंगा कहकर माफी मांग रहा है.

शादी में गायब हुआ गहना

दरअसल, एक महिला अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के यहां शादी में शामिल होने के लिए रीवा आई थी. घटना भी चोरहटा थाना क्षेत्र का है. शादी समारोह में शामिल होने के बाद वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंची जहां उसने अपने गहने उतारकर एक टिफिन के अंदर रख दिया और दूसरे काम में व्यस्त हो गई. कुछ देर बाद जब उसकी नजर टिफिन पर गई तो गहने गायब थे, साथ ही उसका बच्चा भी घर से लापता था.

पुलिस को दी सूचना

जब घर में गहने नहीं मिले तो महिला ने इसकी सूचना चोरहटा थाने पुलिस को दी. पुलिस ने घर में छानबीन शुरू की. जब पता चला कि बेटा भी लापता है तो पुलिस का शक बेटे की तरफ गया. बेटे का नंबर ट्रेस हुआ तो वो सीधी में पाया गया. साइबर टीम ने लोकेशन ट्रेस किया फिर पुलिस की एक टीम सीधी के लिए रवाना हुई. जब पुलिस ने नाबालिग को खोज निकाला तो उससे पूछताछ शुरू की और बच्चा लगाताक पुलिस को गुमराह करता रहा. बच्चा लगातार पुलिस को इधर-उधर भटकाता रहा. बच्चा पुलिस का काम और मुश्किल करता रहा. तो आखिर कहां गए गहने?

आखिर बच्चे ने बताया गहने का सच

किसी तरह पुलिस के पूछताछ के बाद बच्चे ने अपना मुंह खोला. उसने बताया कि गहने सीधी के जमोड़ी में स्थित अपने दोस्त के यहां रखे हुए है. पुलिस फिर इस लोकेशन पर पहुंची जिसके बाद करीब 15 लाख के गहने बरामद किए गए जिसमें सोने चांदी के जेवरात शामिल है. इसके बाद पुलिस वापस रीवा आई. महिला ने भी अपने गहनों की पहचान कर ली है.