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Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ और तुरंत की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया. यहां महाजन टोला के रहने वाले बाबू केवट का एक साल का बेटा शिवेंद्र केवट घर के बाहर खेलते समय एक गड्ढे में गिर गया था. यह गड्ढा पिलर बनाने के लिए खोदा गया था और लगभग 10 फीट गहरा और एक फीट चौड़ा था. बच्चे के गड्ढे में गिरते ही परिवार वालों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.
मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया
घटना की जानकारी मिलने पर गोविंदगढ़ पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पहले गड्ढे के समानांतर एक दूसरा गड्ढा खोदा गया. लगभग दो घंटे तक चले मुश्किल रेस्क्यू अभियान के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
परिवार ने ली राहत की सांस
रेस्क्यू के बाद बच्चे को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित बताया. बच्चे के सुरक्षित रूप से बचा लिए जाने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली और उनके चेहरों पर खुशी लौट आई. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ग्रामीणों के सहयोग से सफल हुए इस ऑपरेशन की पूरे इलाके में तारीफ हो रही है. यह घटना संकट के समय सामूहिक प्रयास और तत्परता का एक बेहतरीन उदाहरण बन गई है.
समानांतर गड्ढा खोदकर निकाला गया बच्चा
पुलिस के अनुसार महाजन टोला के रहने वाले बाबू केवट के बेटे शिवेंद्र केवट खेलते समय एक गड्ढे (लगभग 10 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा) में गिर गया. यह गड्ढा उनके घर के बाहर पिलर बनाने के लिए खोदा गया था. घटना की जानकारी मिलने पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया. लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, बगल में एक और गड्ढा खोदकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
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