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रीवा में खेलते-खेलते 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा बच्चा, दो घंटे बाद खोदकर निकाला गया, टला बड़ा हादसा

Rewa News: रीवा जिले के गोविंदगढ़ पुलिस स्टेशन इलाके में खेलते समय एक साल का बच्चा लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समानांतर एक और गड्ढा खोदकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 06, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:01 AM IST
रीवा में खेलते-खेलते 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा बच्चा, दो घंटे बाद खोदकर निकाला गया, टला बड़ा हादसा

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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