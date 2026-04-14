कचरा गाड़ी में फंदे से लटका मिला शव, पुलिस को कूदनी पड़ी दीवार...जानिए मौत के पीछे की खौफनाक कहानी

MP Crime News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की कचरा गाड़ी में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. मृतक की पहचान महेश बक्शी के रूप में हुई है, जो नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था. घटना की सूचना मिलते ही बिछिया थाना प्रभारी आईपीएस राजीव अग्रवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस के आने से पहले ही निजी कंपनी के कर्मचारियों ने शव को फंदे से नीचे उतार दिया था, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान पुलिस को बाधाओं का सामना भी करना पड़ा. निजी कंपनी के सुरक्षाकर्मी द्वारा अंदर जाने से मना करने पर पुलिस कर्मियों को बाउंड्रीवाल फांदकर गेट खोलना पड़ा. पुलिस ने मौके पर परिजनों की उपस्थिति में लगभग तीन घंटे तक जांच पड़ताल की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. नगर निगम द्वारा सफाई का कार्य जिस निजी कंपनी को ठेके पर दिया गया है, उसी के कार्यालय के पास बने यार्ड में यह घटना हुई. पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए कंपनी के कार्यालय में लगे सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर लिया है.

आत्महत्या का लग रहा मामला

बिछिया थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने थाने आकर सूचना दी थी कि उनके एक आउटसोर्स कर्मचारी महेश बक्शी ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, जहां शव पहले से नीचे उतरा हुआ मिला था, परिजनों के संदेह को देखते हुए उन्हें कंपनी परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए ताकि वे स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हो सकें. बताया जा रहा है कि मामला आत्महत्या का लग रहा है. क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में घटना के वक्त आसपास कोई अन्य व्यक्ति नजर नहीं आया है.

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पुलिस मामले की जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. पुलिस अब उन परिस्थितियों और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिनके चलते युवक ने यह कदम उठाया. परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है और पुलिस अन्य सभी बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्र कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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