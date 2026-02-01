Advertisement
रीवा

MP के इस जिले में 100 एकड़ में बनेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया, CM मोदन यादव ने किया ऐलान

Rewa News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा जिले के गुढ़ में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं के रोजगार के लिए गुढ़ क्षेत्र में 100 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:11 AM IST
CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा जिले के गुढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर भैरव बाबा मंदिर और 17.13 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगातें दीं. उन्होंने कहा कि भगवान भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. मंदिर प्रांगण में पुलिस चौकी और भैरवनाथ सरोवर का निर्माण भी किया जाएगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुढ़ में तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम गृह और नई गौशाला बनाए जाने की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 2 करोड़ रुपये के हितलाभ वितरित किये. डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजनांतर्गत डेयरी शुरू करने के लिए आवश्यक राशि के चेक हितग्राही को सौंपे गये और मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये.

गुढ़ में 100 एकड़ में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र : मुख्यमंत्री डॉ. यादव 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विरासत का संरक्षण करते हुए धार्मिक पर्यटन में नए आयाम स्थापित कर रही है. उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक, मंदसौर में भगवान श्रीपशुपतिनाथ लोक, ओरछा में राजा श्रीराम लोक और चित्रकूट धाम सहित 13 भव्य लोक आकार ले रहे हैं.

ये भी पढ़ें- CM मोहन यादव ने रीवा को दिया बड़ा तोहफा, बोले- अत्याधुनिक मशीनों से होगा कैंसर मरीजों का इलाज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के रीवांचल की पवित्रता ऐसी है कि भगवान श्रीराम ने अयोध्या छोड़ने के बाद अपने जीवन के महत्वपूर्ण 11 वर्ष से अधिक का समय चित्रकूट में बिताया. चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य रूप प्रदान करना मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है. यहां तीन हजार करोड़ की लागत के विकास कार्य होंगे और आगे भी समुचित राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं के रोजगार के लिए गुढ़ क्षेत्र में 100 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की.

गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का कल्याण सर्वोपरि 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने माता-बहनों के कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं. मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है. हमारी गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का कल्याण ही प्राथमिकता है.

