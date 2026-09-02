रीवा में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल; CM मोहन ने किया मुआवजे का ऐलान

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में नेशनल हाईवे-39 पर बदवार स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां एक यात्री बस और एक बल्कर (ट्रक) की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर गुढ़ पुलिस, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और SP तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मुआवजे की घोषणा की है.