रीवा में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल; CM मोहन ने किया मुआवजे का ऐलान

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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में नेशनल हाईवे-39 पर बदवार स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां एक यात्री बस और एक बल्कर (ट्रक) की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर गुढ़ पुलिस, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और SP तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मुआवजे की घोषणा की है.
कलेक्टर और SP घटनास्थल पर मौजूद
इस पूरे मामले में रीवा के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने घायलों और मृतकों की संख्या की पुष्टि की है. प्रशासन और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन हालात में और किस वजह से हुआ. कलेक्टर और SP घटनास्थल पर मौजूद हैं, जबकि तहसीलदार, SDM और अस्पताल का पूरा प्रशासनिक स्टाफ यह सुनिश्चित करने में लगातार लगा हुआ है कि घायलों के इलाज में कोई लापरवाही न हो.
सीएम मोहन यादव ने जताया दुख
घटना पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि, "आज रीवा-सीधी हाईवे पर बस और बल्कर की टक्कर में हुई यात्रियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है. दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है. मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं."
आज रीवा-सीधी हाईवे पर बस और बल्कर की टक्कर में हुई यात्रियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है।
मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 2-2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपये…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 2, 2026
पीएम मोदी ने भी जताया दुख
वहीं, इस भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि, "मध्य प्रदेश के रीवा में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की घटना दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं."
The loss of lives due to a mishap in Rewa, Madhya Pradesh is saddening. My thoughts are with those who have lost their loved ones. Praying for the swift recovery of the injured: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) September 2, 2026