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रीवा में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल; CM मोहन ने किया मुआवजे का ऐलान

Rewa Road Accident: रीवा-सीधी नेशनल हाईवे-39 पर बदवार स्टैंड के पास यात्री बस और बल्कर ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByAjay MishraEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:04 PM IST
रीवा में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल; CM मोहन ने किया मुआवजे का ऐलान

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