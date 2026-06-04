NEET छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर की बात, जानिए क्या कहा?

NEET Aspirant Akanksha Chaturvedi Death Case: मध्य प्रदेश के मऊगंज के नईगढ़ी गांव की नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली. उसके बाद मृतक छात्रा के परिजनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर बात की.
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Rahul Gandhi News: मऊगंज जिले के नईगढ़ी गांव में नीट परीक्षा लीक के बाद आकांक्षा चतुर्वेदी ने आत्म हत्या कर ली. उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की. वहीं उन्होंने परिवार को न्याय की लड़ाई में साथ रहने का भरोसा दिलाया. इस दौरान आकांक्षा के माता-पिता और अन्य परिजनों की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मोबाइल पर बातचीत भी कराई गई.
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आकांक्षा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में वे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं.
नेताओं ने की आर्थिक मदद
इसके अलावा, कांग्रेस नेताओं ने परिवार को आर्थिक सहायता भी दी. इसके साथ ही कुल 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है. कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
20 मई को लगाई थी फांसी
बता दें कि मऊगंज मगनिया गांव की रहने वाली एक छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को घर में लगें पंखे पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. परिजनों का आरोप है, बेटी NEET की तैयारी कर रही 650 अंक भी आने की उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद डिप्रेशन में थी वह इस तरह कदम उठा लेगी, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में हैं.
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