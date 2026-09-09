'सुंदर महिला की डेडबॉडी से होता है रेप', कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बीजेपी बोली-सस्ती लोकप्रियता के लिए पब्लिसिटी स्टंट

बाता दें, गर्भवती महिला कल्पना मिश्रा और उनके गर्भस्थ बच्चे की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है. कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने अस्पताल के मोर्चरी को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए. विधायक के बयान के बाद अस्पताल से जुड़ा विवाद और बढ़ गया है. अभय मिश्रा ने दावा कि, 'अस्पताल के मोर्चरी में अगर किसी खूबसूरत महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए आता है और उसके रिश्तेदार वहां मौजूद न हों, तो उस शव के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से रोकने के लिए, परिजन वहां खड़े रहने और यह पक्का करने के लिए पैसे देते हैं कि पोस्टमार्टम उनकी मौजूदगी में ही हो.' उनका यह बयान तीन-चार दिन पूराना बताया जा रहा है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है.