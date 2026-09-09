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'सुंदर महिला की डेडबॉडी से होता है रेप', कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बीजेपी बोली-सस्ती लोकप्रियता के लिए पब्लिसिटी स्टंट

रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला कल्पना मिश्रा और उसके नवजात बच्चे की मौत के बाद से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी बीच सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा द्वारा अस्पताल पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Sep 09, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:54 PM IST
'सुंदर महिला की डेडबॉडी से होता है रेप', कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बीजेपी बोली-सस्ती लोकप्रियता के लिए पब्लिसिटी स्टंट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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