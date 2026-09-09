'सुंदर महिला की डेडबॉडी से होता है रेप', कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, बीजेपी बोली-सस्ती लोकप्रियता के लिए पब्लिसिटी स्टंट

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रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. अस्पताल की अव्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल हुए अभय मिश्रा ने दावा किया कि, अस्पताल की मोर्चरी में सुंदर महिलाओं के शवों के साथ दुष्कर्म किया जाता है. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने बाद विधायक के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है.
बाता दें, गर्भवती महिला कल्पना मिश्रा और उनके गर्भस्थ बच्चे की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है. कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने अस्पताल के मोर्चरी को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए. विधायक के बयान के बाद अस्पताल से जुड़ा विवाद और बढ़ गया है. अभय मिश्रा ने दावा कि, 'अस्पताल के मोर्चरी में अगर किसी खूबसूरत महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए आता है और उसके रिश्तेदार वहां मौजूद न हों, तो उस शव के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसा होने से रोकने के लिए, परिजन वहां खड़े रहने और यह पक्का करने के लिए पैसे देते हैं कि पोस्टमार्टम उनकी मौजूदगी में ही हो.' उनका यह बयान तीन-चार दिन पूराना बताया जा रहा है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है.
कल्पना मिश्रा मामले में कार्रवाई
दरअसल, कुछ दिन पहले संजय गांधी अस्पताल में गर्भवती महिला कल्पना मिश्रा और उनके गर्भस्थ बच्चे की मौत का मामला सामने आया था. इस घटना के बाद मृतक के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया. इस मामले को लेकर अस्पताल में लगातार विरोध-प्रदर्शन हुए. स्थिति बिगड़ने पर कार्रवाई की गई. दो डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के दो सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया. इसके अलावा अस्पताल के डीन और सुपरिटेंडेंट को उनके पदों से हटा दिया गया. फिलहाल इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच चल रही है.
बीजेपी का पलटवार
अभय मिश्रा के बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने कहा कि, 'मिश्रा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बिना इजाजत धरना देकर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अभय मिश्रा को जनता के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है. गुप्ता ने कहा कि किसी महिला की मौत पर ऐसी असंवेदनशील टिप्पणी करना गलत है और विधायक के हालिया बयान उनकी मानसिक विक्षिप्तता को दर्शाता है.
कांग्रेस बचाव में उतरी
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि अभय मिश्रा ने रीवा के सरकारी अस्पतालों के कामकाज के हालात और कथित कमियों को उजागर किया था. शर्मा के मुताबिक अभय मिश्रा ने पहले भी इन्हीं मुद्दों को लेकर भोपाल में धरना दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया था.
भोपाल में विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया
वहीं, बुधवार को भोपाल में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को पुलिस ने धरना स्थल से जबरन उठा लिया. वह संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने धरना शुरू कर दिया और मामले में उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग भी की. पुलिस ने अभय मिश्रा को धरनमा समाप्त करने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े रहे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से उठाकर ले गई. बाद में पुलिस ने उन्हें पीएसओ के साथ उनके घर भेज दिया.
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