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घर के बाहर खेल रही थी ढाई साल की मासूम, पड़ोस में रहने वाले पति-पत्नी ने रची अपहरण की साजिश, 100 किलोमीटर हुआ खुलासा

रीवा के समान थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र से ढाई साल की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बच्ची की तलाश में पुलिस 100 किलोमीटर दूर सीधी पहुंची, जहां से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया.

Written ByAjay MishraEdited ByPooja
Published: Sep 25, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:06 PM IST
घर के बाहर खेल रही थी ढाई साल की मासूम, पड़ोस में रहने वाले पति-पत्नी ने रची अपहरण की साजिश, 100 किलोमीटर हुआ खुलासा

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