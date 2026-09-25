/घर के बाहर खेल रही थी ढाई साल की मासूम, पड़ोस में रहने वाले पति-पत्नी ने रची अपहरण की साजिश, 100 किलोमीटर हुआ खुलासा

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रीवा के सामान थाना क्षेत्र के गडरिया मोहल्ले से ढाई साल की मासूम बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बुधवार शाम बच्ची अपने घर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से अचानक लापता हो गई थी. बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस एवं साइबर टीम को एक्टिव किया गया.
पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और परिजनों द्वारा जताई गई आशंका के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान पुलिस को बच्ची के सीधी जिले में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस की टीम करीब 100 किलोमीटर दूर सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र की खड्डी चौकी अंतर्गत एक गांव पहुंची, जहां एक घर से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया. देर रात पुलिस बच्ची को लेकर रीवा पहुंची और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया.
पति-पत्नी ने रची अपहरण की साजिश
पुलिस के मुताबिक, बच्ची के अपहरण की साजिश पड़ोस में रहने वाली आंगनबाड़ी में बर्तन धोने वाली महिला केशकली कोल और उसके पति रविशंकर मालवीय ने कथित तौर पर रची थी. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दंपती की कोई संतान नहीं थी और संतान की चाह में उन्होंने बच्ची को अगवा करने की साजिश रची. पुलिस के अनुसार, बच्ची को आंगनबाड़ी केंद्र से बोरी में रखकर बाइक के जरिए सीधी ले जाया गया और वहां एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया गया, जबकि आरोपी वापस रीवा लौट आए. पुलिस ने इस मामले में महिला समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है.
चार आरोपी गिरफ्तार
एडिशनल एसपी भावना मारावी के मुताबिक, बच्ची के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस और साइबर टीम को सक्रिय किया गया था. सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर बच्ची का सुराग मिला और उसे सीधी से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में संतान नहीं होने की बात सामने आई है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ जारी है.
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