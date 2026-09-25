/घर के बाहर खेल रही थी ढाई साल की मासूम, पड़ोस में रहने वाले पति-पत्नी ने रची अपहरण की साजिश, 100 किलोमीटर हुआ खुलासा

पति-पत्नी ने रची अपहरण की साजिश

पुलिस के मुताबिक, बच्ची के अपहरण की साजिश पड़ोस में रहने वाली आंगनबाड़ी में बर्तन धोने वाली महिला केशकली कोल और उसके पति रविशंकर मालवीय ने कथित तौर पर रची थी. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दंपती की कोई संतान नहीं थी और संतान की चाह में उन्होंने बच्ची को अगवा करने की साजिश रची. पुलिस के अनुसार, बच्ची को आंगनबाड़ी केंद्र से बोरी में रखकर बाइक के जरिए सीधी ले जाया गया और वहां एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया गया, जबकि आरोपी वापस रीवा लौट आए. पुलिस ने इस मामले में महिला समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है.