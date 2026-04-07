MP-UP का सबसे व्यस्त रूट हुआ बंद! लगा लंबा जाम, 30 अप्रैल तक भारी वाहनों की नो एंट्री

Rewa Traffic Jam News: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्ग रीवा में बीहर नदी पर बने पुराने पुल में दरारें पड़ने के कारण बाधित हो गया है. नतीजतन पुल के गर्डर्स और पियर कैप्स को हुए नुकसान के चलते 30 अप्रैल तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इसके चलते कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है, जिससे सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. प्रशासन ने ट्रैफिक को चित्रकूट मार्ग से डायवर्ट कर दिया है. हालांकि इससे यात्रियों को असुविधा हो रही है. पुल की मरम्मत करना और ट्रैफिक के प्रवाह को बहाल करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

MP-UP का सबसे व्यस्त रूट हुआ बंद!

दरअसल, रीवा होते हुए उत्तर प्रदेश जाने वाला रास्ता अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. मैहर और सतना के रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों को अब चित्रकूट के रास्ते मोड़ा जा रहा है. हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी से आने वाले वाहनों को मोड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन इन वाहनों को भी चित्रकूट के रास्ते ही मोड़ने की कोशिश कर रहा है. रीवा और प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले पर आपस में चर्चा भी की है.

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प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि पुल का रखरखाव, जिसे MPRDC द्वारा किया जाना है जितनी जल्दी हो सके पूरा हो जाए. ऐसा इसलिए है क्योंकि रीवा के रास्ते प्रयागराज और वाराणसी को जोड़ने वाला यह मार्ग एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है. भारत के हर कोने से आने वाले यात्री प्रयागराज और वाराणसी पहुंचने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं. जिसके चलते इस मार्ग पर यातायात का भारी दबाव रहता है. इस मार्ग की सुरक्षा बहाल करना और वाहनों की आवाजाही को शुरू करना अब एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.

वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित

बताया जा रहा है कि नदी पर नए पुल के निर्माण कार्य के दौरान एक घटना घटी, जिसके चलते पुराने पुल में दरार आ गई. पुल की संरचना में गहरी दरारें पड़ जाने के कारण स्लैब का एक हिस्सा जो लगभग 4 से 6 इंच मोटा है नीचे धंस गया है. पिछले कई दिनों से पुल पार करते समय वाहनों को झटके महसूस हो रहे थे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बीहर नदी पर बने इस पुल पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.

इस पूरे मामले पर रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि प्रयागराज प्रशासन के साथ चर्चा चल रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों को सही रास्तों से होते हुए ही उत्तर प्रदेश भेजा जाए. इसका उद्देश्य रीवा के रास्ते प्रयागराज जाने वाले या प्रयागराज से रीवा के रास्ते बाहर निकलने वाले वाहनों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाना है. साथ ही एक महीने के भीतर पुल की मरम्मत का काम पूरा करवाना और इस तरह वाहनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखना भी इसका लक्ष्य है.

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