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रीवा में डायल-112 का 'AC कांड', एवरेज बढ़ाने के लिए काट दिए फ्यूज-तार, एसपी ने बैठाई जांच

Rewa Dial 112 News: रीवा में डायल-112 वाहनों के एसी के फ्यूज और वायर काटे जाने के आरोप सामने आए हैं. दावा है कि गाड़ियों की एवरेज बढ़ाने और डीजल बचाने के लिए ऐसा किया गया. मामला सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं.

Written ByAjay MishraEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 02, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:35 PM IST
रीवा में डायल-112 का 'AC कांड', एवरेज बढ़ाने के लिए काट दिए फ्यूज-तार, एसपी ने बैठाई जांच
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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