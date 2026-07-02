रीवा में डायल-112 का 'AC कांड', एवरेज बढ़ाने के लिए काट दिए फ्यूज-तार, एसपी ने बैठाई जांच

इसका जिम्मेदार कौन?

मामला मीडिया में आने के बाद हड़कंप मच गया. जिम्मेदार अधिकारी कभी इसे तकनीकी खराबी बताते रहे तो कभी कुछ गाड़ियों का एसी खराब होने का दावा करते रहे, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं दिखा. अब पूरे मामले पर रीवा पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. वहीं एसपी का कहना है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि गाड़ियों की एवरेज बढ़ाने या किसी अन्य उद्देश्य से जानबूझकर एसी के फ्यूज या वायर काटे गए हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता की सुरक्षा के लिए खरीदी गई हाईटेक डायल-112 गाड़ियों के साथ आखिर यह कथित छेड़छाड़ किसके इशारे पर की गई और इसका जिम्मेदार कौन है.