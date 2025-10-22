Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2970646
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खुशखबरी: अब रीवा से दिल्ली-इंदौर जाना होगा आसान, जल्द मिलेगा यह फायदा

Rewa To Delhi Flight: रीवा से अब इंदौर और दिल्ली जाना भी आसान होगा, क्योंकि अब यहां से सीधी फ्लाइट की सेवा की शुरू होने वाली है, जिससे यात्रियों को आसानी होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रीवा से दिल्ली इंदौर के लिए शुरू होगी फ्लाइट सेवा
रीवा से दिल्ली इंदौर के लिए शुरू होगी फ्लाइट सेवा

Rewa to Indore Flight: विंध्य के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रीवा से अब इंदौर और दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है, जिससे विंध्य के लोगों को आने जाने में आसानी होगी. रीवा के एयरपोर्ट संचालन को भी एक साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में यह घोषणा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की है. रीवा में लंबे समय से इन बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने वाली है. माना जा रहा है जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, जहां रीवा से दोनों बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी. 

रीवा में हो रहा हवाई सेवा का विस्तार 

रीवा में हवाई सेवा का विस्तार लगातार किया जा रहा है, 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. इस एयरपोर्ट ने आम नागरिकों को हवाई यात्रा का आसान विकल्प दिया है, जिससे विंध्य क्षेत्र के विकास को एक नई उड़ान मिली है. यह हवाई अड्डा केंद्र सरकार की उड़ान-उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत संचालित किया जा रहा है. ऐसे में दिल्ली और इंदौर के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने से यात्रियों के समय की बचत होगी और यात्रा भी आसान होगी.  

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः लाडली बहनों को खुशखबरी, भाईदूज पर आने वाला है इतना पैसा, कल होगा ट्रांसफर

1400 प्लाइट 

रीवा एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत फ्लाई बिग एयरलाइंस की तरफ से हुई थी. लॉन्च के समय किराया केवल 1000 निर्धारित किया गया था, जिससे आम लोगों के लिए भी हवाई यात्रा सस्ती और सुलभ हो सकी. यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हुई. एयरपोर्ट के पहले वर्ष में कुल 1400 से अधिक फ्लाइट मूवमेंट दर्ज किए गए और 3800 से अधिक यात्रियों ने यहां से उड़ान भरी या उतरी. इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी और नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट्स का संचालन भी इस हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक किया गया. 

रात में भी चलेगी फ्लाइट्स 

खास बात यह है कि रीवा एयरपोर्ट पर अब नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है. इससे उड़ानों के शेड्यूल में लचीलापन आएगा और भविष्य में नई सेवाएं शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा. वर्तमान में रीवा एयरपोर्ट ATR-72 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त कर चुका है, जबकि आगे रीवा एयरपोर्ट पर विस्तार की और भी सुविधा शुरू होगी. 

ये भी पढ़ेंः Gold Silver Rate Today: सोना महंगा चांदी हुई सस्ती, जानिए 22 अक्टूबर के ताजा भाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rewa Airportrewa to delhi flightrewa to indore flight

Trending news

mp news
हनुमान जी जज, सांप की आत्मा देती है बयान; 100 साल से जारी है ये अनोखी पेशी
mp news
आधीरात में प्रेमी ने पार की प्यार की सीमा, सुबह गांव में मिला उसका बदला हुआ चेहरा
mp news
हिंगोट युद्ध में जमकर बरसे आग के बाण,35 से ज्यादा लोग घायल,15 हजार लोग देखने पहुंचे
Katni News
कटनी में सनसनीखेज वारदात! अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट में चाकूबाजी; 5 लहूलुहान
ujjain news
लड़ाई देखने की ऐसी दीवानगी! पोल-पेड़ पर चढ़कर लोगों ने लिया दंगल के नजारे का लुत्फ
chhattisgarh news
पटाखा बाजार में टूटा रिकॉर्ड! छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार
mp news
जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी खेल! दबंगों ने परिवार के 9 लोगों को लाठियों से पीटा
mp news
लेब्रा डॉग ने महिला के पैर का नोच डाला मांस, सिर्फ हड्डी बची, भीड़ ने मार डाला
bhai dooj
MP: 23 अक्टूबर को भाई दूज की छुट्टी! क्या बैंकों में नहीं होंगे काम; क्या-क्या बंद
mp news
Chhatarpur News-डिप्रेशन में युवक ने दी जान, वीडियो में भाई से मिलने की बात कही