खुशखबरी: अब रीवा से दिल्ली-इंदौर जाना होगा आसान, जल्द मिलेगा यह फायदा

Rewa to Indore Flight: विंध्य के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रीवा से अब इंदौर और दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है, जिससे विंध्य के लोगों को आने जाने में आसानी होगी. रीवा के एयरपोर्ट संचालन को भी एक साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में यह घोषणा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की है. रीवा में लंबे समय से इन बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने वाली है. माना जा रहा है जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी, जहां रीवा से दोनों बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी.

रीवा में हो रहा हवाई सेवा का विस्तार

रीवा में हवाई सेवा का विस्तार लगातार किया जा रहा है, 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. इस एयरपोर्ट ने आम नागरिकों को हवाई यात्रा का आसान विकल्प दिया है, जिससे विंध्य क्षेत्र के विकास को एक नई उड़ान मिली है. यह हवाई अड्डा केंद्र सरकार की उड़ान-उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत संचालित किया जा रहा है. ऐसे में दिल्ली और इंदौर के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने से यात्रियों के समय की बचत होगी और यात्रा भी आसान होगी.

1400 प्लाइट

रीवा एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत फ्लाई बिग एयरलाइंस की तरफ से हुई थी. लॉन्च के समय किराया केवल 1000 निर्धारित किया गया था, जिससे आम लोगों के लिए भी हवाई यात्रा सस्ती और सुलभ हो सकी. यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हुई. एयरपोर्ट के पहले वर्ष में कुल 1400 से अधिक फ्लाइट मूवमेंट दर्ज किए गए और 3800 से अधिक यात्रियों ने यहां से उड़ान भरी या उतरी. इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी और नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट्स का संचालन भी इस हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक किया गया.

रात में भी चलेगी फ्लाइट्स

खास बात यह है कि रीवा एयरपोर्ट पर अब नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है. इससे उड़ानों के शेड्यूल में लचीलापन आएगा और भविष्य में नई सेवाएं शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा. वर्तमान में रीवा एयरपोर्ट ATR-72 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त कर चुका है, जबकि आगे रीवा एयरपोर्ट पर विस्तार की और भी सुविधा शुरू होगी.

