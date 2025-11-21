SIR को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए खास ऑफर, फ्री में मिलेगा मूवी, डिनर और टाइगर सफारी का टिकट

Rewa Movie Tickets Free: रीवा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम तेजी से चल रहा है. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवा रहे हैं और उसे रिकॉर्ड में जोड़ रहे हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटने न पाए. लोगों को भी सहयोग देने की अपील की जा रही है ताकि मतदान के अधिकार का फायदा सभी को मिल सके.

इसी बीच जिला प्रशासन ने बीएलओ के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक नया और दिलचस्प ऑफर लागू किया है. जारी आदेश के अनुसार, जो भी बीएलओ अपने बूथ के मतदाताओं की जानकारी का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करेंगे, उन्हें परिवार के साथ फ्री मूवी देखने का मौका मिलेगा. साथ ही बच्चों के लिए गेम जोन और परिवार सहित फ्री डिनर भी दिया जाएगा, जिससे उन कर्मचारियों को सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी.



बीएलओ को दिए गए निर्देश

यही नहीं, प्रशासन की ओर से ऐसे बीएलओ को रीवा की पहचान मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी और जू घूमने का मौका भी मुफ्त में दिया जाएगा. साथ ही रीवा थीम कार्निवल मेला की टिकटें भी परिवार सहित प्रदान की जाएंगी. अपर कलेक्टर ने इस संबंध में सभी एसडीएम को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे बीएलओ को इस दिशा में प्रेरित करें और काम की गति बनाए रखें.

जिले में लगातार काम जारी

कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि अब तक 20 नवंबर की शाम तक जिले में 4 लाख 59 हजार से अधिक गणना पत्रक प्राप्त कर डिजिटाइज किए जा चुके हैं. गुढ़, मनगवां, रीवा, सेमरिया, सिरमौर और त्योंथर विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं. पूरी टीम एक अभियान के रूप में यह कार्य कर रही है, ताकि निर्धारित समय सीमा में पुनरीक्षण पूरा हो सके.

दो BLO ने लक्ष्य तय किया

प्रशासन की इस पहल का असर भी दिखने लगा है. सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ चंद्रमौली सिंह और मनगवां के बीएलओ रामलोचन कुशवाहा ने 100 फीसदी डिजिटाइजेशन का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है. कलेक्टर ने इन दोनों को बधाई देते हुए अन्य बीएलओ को भी प्रेरणा लेने की बात कही है. प्रशासन का कहना है कि जो भी मेहनत करेगा, उसे सम्मान और प्रोत्साहन दोनों मिलेंगे.

