MP में रूह कांपने वाली क्रूरता: बुजुर्ग को बाइक से बांधकर घसीटा, शरीर का मांस निकला; विरोध में चक्काजाम

Rewa News: रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन युवकों ने 60 वर्षीय बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा और बाइक से बांधकर सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीटा.
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के सेमरिया पुलिस स्टेशन इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन युवकों ने एक 60 साल के बुज़ुर्ग के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. एक छोटे से झगड़े के बाद आरोपियों ने बुज़ुर्ग को बेरहमी से पीटा और फिर उसे एक मोटरसाइकिल से बांधकर कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा. इस क्रूरता से बुज़ुर्ग को गंभीर चोटें आईं, उनके शरीर से मांस कट गया. वह फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. इस घटना के विरोध में पीड़ित के परिवार ने ट्रैफिक जाम कर दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
वहीं पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में कर लिया, और भीड़ को भरोसा दिलाया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है. पुलिस के मुताबिक संदिग्धों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें भेजी गई हैं, और उनके खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं.
सेमरिया-रीवा सड़क पर चक्काजाम
बताया जा रहा है कि भुसावल के पास पड़रिया इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग लक्ष्मण प्रजापति के साथ तीन युवकों ने एक भयानक हरकत की. आरोप है कि एक छोटे से झगड़े या पुरानी दुश्मनी के बाद मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने बुजुर्ग पर हमला किया, उन्हें बेरहमी से पीटा, और फिर उन्हें मोटरसाइकिल से बांधकर कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा. सड़क पर घसीटे जाने के कारण बुजुर्ग का शरीर बुरी तरह लहूलुहान हो गया और शरीर के कई हिस्सों से मांस तक बाहर निकल आया.स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस क्रूरता के विरोध में पीड़ित के परिवार और गांव वालों ने सेमरिया-रीवा सड़क को कई घंटों तक जाम करके अपना गुस्सा ज़ाहिर किया.
मौके पर पहुंची पुलिस
उधर, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद ट्रैफिक जाम खुलवाया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई हैं.
