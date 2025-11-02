विदाई में डूबा फुलहा गांव! हेडमास्टर साहब के लिए रोया पूरा गांव, बच्चों की आंखों में छलक उठा प्यार

Rewa Teacher Retirement News: रीवा जिले के मऊगंज के नईगढ़ी ब्लॉक के फुलहा गांव में एक ऐसा भावनात्मक नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल फुलहा के प्रधानाध्यापक रामावतार शर्मा जब सेवानिवृत्त हुए, तो पूरा गांव उन्हें विदा करने पहुंचा. बच्चे, ग्रामीण और सहकर्मी शिक्षक सबकी आंखें आंसुओं से भर आईं. यह विदाई केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि एक ऐसे गुरु को अलविदा कहने का पल था, जिसने अपने ज्ञान और संस्कार से पीढ़ियों को दिशा दी.

फुलहा गांव के स्कूल में आयोजित इस विदाई समारोह में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. बच्चे मंच पर अपने हेडमास्टर सर के साथ बिताए पलों को याद करते हुए रो पड़े. शिक्षकों और ग्रामीणों ने शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रधानाध्यापक शर्मा को सम्मानपूर्वक विदा किया. समारोह में उपस्थित हर व्यक्ति के चेहरे पर गर्व और आंखों में आंसू थे. लोगों ने कहा कि हेडमास्टर शर्मा ने सिर्फ शिक्षा नहीं दी, बल्कि जीवन जीने की सीख भी दी और यही उन्हें बाकी शिक्षकों से अलग बनाता है.

पूरे समाज का मार्गदर्शक

यह विदाई एक शिक्षक की सच्ची पहचान का प्रतीक बन गई. फुलहा गांव ने साबित कर दिया कि एक सच्चा शिक्षक केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहता. वह पूरे समाज का मार्गदर्शक होता है. आज के समय में जब कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षण जिम्मेदारी औपचारिकता बनकर रह गई है, वहीं हेडमास्टर साहब ने अपने समर्पण से यह दिखाया कि एक शिक्षक पूरी पीढ़ी को रोशन कर सकता है. आज फुलहा गांव के बच्चों की आंखों में बहते आंसू इस बात के गवाह हैं कि शिक्षक रिटायर हो सकता है, पर उसका असर कभी रिटायर नहीं होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!