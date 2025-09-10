रीवा जिले में खाद के लिए हाहाकार, दिन-रात कतार में लगे किसान, फसलें हो रही खराब

Rewa Fertilizer Shortage: मध्य प्रदेश में इस साल यूरिया खाद की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है. अब रीवा जिले में भी खाद की किल्लत बड़ा रूप लेती जा रही है. आलम यह है कि किसानों को दिन-रात में लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान फसलों का हो रहा है. जिले भर के खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोग अपने परिवार के साथ पूरी-पूरी रात लाइन में बिताने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है.

किसान परेशान

प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को झूठा साबित कर रही है. किसानों की मानें तो अगर खाद सच में उपलब्ध है, तो फिर वह आम किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रही ?. कई किसानों ने बताया कि वे रात से लाइन में लग जाते हैं, उनके साथ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी होते हैं, लेकिन जब तक वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है और उनकी बारी आती है, तब तक खाद खत्म हो चुकी होती है. किसानों का आरोप है कि वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी है और कुछ जगहों पर अवैध तरीके से खाद की जमाखोरी भी की जा रही है.

फसलों पर हो रहा असर

खाद समय पर न मिलने से फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही है, अगर जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ किसान बल्कि आम उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे. अगर यही हालात जारी रहे तो यह संकट खाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद्य संकट का रूप भी ले सकता है. क्योंकि खरीफ की फसलों को इस वक्त यूरिया की जरूरत है, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिल पाने से किसान हर दिन परेशान हो रहे हैं.

उमरी में भगदड़ जैसी स्थिति

बता दें कि दो दिन पहले रीवा जिले के उमरी में खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर लाठी चार्ज हो गया था, जिससे यहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. कई किसान कुचल भी गए थे, जबकि महिलाएं भी घायल हुई थी. इस घटना के बाद किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है. क्योंकि किसान तड़के सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें देर रात भी खाद नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में अब यहां किसानों पर्याप्त खाद की मांग उठाई है.

