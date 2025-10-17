20 साल तक नौकरी से गायब थी मैडम जी, 'गुमनाम' विभाग से पेश की फिटनेस सर्टिफिकेट; इस टीचर की चालाकी पर HC भी हैरान

Rewa Teacher Fraud: मध्य प्रदेश के जिला रीवा से अजब-ग़ज़ब मामला सामने आया है. यहाँ एक महिला शिक्षक बीते 20 साल से नौकरी से गायब रहीं. इस दौरान उसने अपनी ग़ैरमौजूदगी का प्रमाण भी दिया. उसने बाक़ायदा डॉक्टर के हस्ताक्षर के साथ अपना अनफ़िट सर्टिफिकेट भी पेश किया. हालाँकि, जब उसने नौकरी जॉइन करनी चाही तो जो हुआ, उसे सुन पुलिस भी हैरान है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, अर्चना आर्या नाम की एक महिला शिक्षिका की साल 2001 में शिक्षा कर्मी वर्ग-तीन के पद पर नियुक्ति हुई थी. जॉइनिंग के साल भर बाद ही बीमारी का हवाला देते हुए वे 2002 से 2018 तक अपने पद से अनुपस्थित रहीं. इस दौरान उसने 2006 में अपना अनफ़िट सर्टिफिकेट भी जारी किया था. साल 2017 में उसने अपने फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर वापस जॉइनिंग माँगी. हालाँकि, विभाग ने उसकी इस माँग को खारिज कर दिया, जिसके बाद अर्चना ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला शिक्षक का पकड़ा गया झूठ

जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पाया गया कि दोनों अनफ़िट और फिटनेस सर्टिफिकेट पर रीवा मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर हैं. हालाँकि जब इस मामले की जाँच की गई तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग का गठन साल 2009 में हुआ है और 2006 में तो इस विभाग का गठन भी नहीं हुआ था. और यहीं पर मैडम जी की चालाकी पकड़ी जाती है.

कोर्ट ने लगाई फटकार

महिला शिक्षिका का झूठ बेनकाब होने के बाद कोर्ट ने अर्चना आर्या की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला फ़र्ज़ीवाड़ा और धोखाधड़ी से जुड़ा है. कोर्ट ने कहा कि 20 साल तक नौकरी से गायब रहे व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है. फ़िलहाल उस डॉक्टर पर कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है जिसने महिला के इस फ़र्ज़ीवाड़े में साथ दिया था.