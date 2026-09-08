रीवा में 15-20 कांग्रेस नेताओं पर FIR, डिप्टी CM के घर प्रदर्शन और तोड़फोड़ का आरोप

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मध्य प्रदेश के रीवा में कल्पना मिश्रा मौत मामले को लेकर विरोध जता रहे कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बीते दिनों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर में घुसकर हंगामा और तोड़-फोड़ की. इस घटना पर कार्रवाई करते हुए अमहिया पुलिस ने लगभग 15 से 20 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा करने और तोड़-फोड़ जैसे गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की है.
डिप्टी CM के आवास में घुसकर प्रदर्शन का मामला
दरअसल, रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अमहिया वाले आवास पर 6 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी. इसके बाद से सियासत गरमा गई है. इस घटना से नाराज भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो भाजपा कार्यकर्ता खुद जवाब देंगे. वहीं पुलिस ने 15 से 20 कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज की है. कांग्रेस कार्यकर्ता प्रसूता कल्पना मिश्रा और उसके नवजात की मौत के विरोध में डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे थे.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बयान
इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी ने बताया कि हाल ही में कुछ प्रदर्शनकारी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर में घुस गए थे, जहां प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने हंगामा किया और तोड़-फोड़ की. इसे देखते हुए पुलिस ने लगभग 15 से 20 लोगों के खिलाफ बलवा करने और तोड़-फोड़ का मामला दर्ज किया है. मामले की जांच चल रही है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की जांच का जिम्मा कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार शुक्ला को दिया गया है. पुलिस घटना के समय मौजूद लोगों के साथ-साथ तोड़-फोड़ और विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी अन्य बातों की भी जांच कर रही है.
जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
संजय गांधी अस्पताल में कल्पना मिश्रा और उसके नवजात शिशु की मौत के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग से सवाल पूछ रही है. इस मामले को लेकर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया था.कांग्रेस परिवार के लिए न्याय और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. कुछ कार्यकर्ताओं के परिसर में घुसने के बाद स्थिति और बिगड़ गई. सरकार ने इस मामले में दो डॉक्टरों और दो नर्सों को सस्पेंड कर दिया है.
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