Add Zee Business As A Preferred Source
App

रीवा में 15-20 कांग्रेस नेताओं पर FIR, डिप्टी CM के घर प्रदर्शन और तोड़फोड़ का आरोप

Rewa News: रीवा में कल्पना मिश्रा की मौत को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के आवास में घुसकर हंगामा करने और विरोध-प्रदर्शन करने का आरोप है.

Written ByAjay MishraEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 08, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:05 AM IST
रीवा में 15-20 कांग्रेस नेताओं पर FIR, डिप्टी CM के घर प्रदर्शन और तोड़फोड़ का आरोप

About the Author

Ajay Mishra

Ajay Mishra

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सागर के बाद दमोह में भी फैला जहरीली शराब का कहर, युवक अस्पताल में भर्ती
2
3
4
5