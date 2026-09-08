रीवा में 15-20 कांग्रेस नेताओं पर FIR, डिप्टी CM के घर प्रदर्शन और तोड़फोड़ का आरोप

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बयान

इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी ने बताया कि हाल ही में कुछ प्रदर्शनकारी उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर में घुस गए थे, जहां प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने हंगामा किया और तोड़-फोड़ की. इसे देखते हुए पुलिस ने लगभग 15 से 20 लोगों के खिलाफ बलवा करने और तोड़-फोड़ का मामला दर्ज किया है. मामले की जांच चल रही है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की जांच का जिम्मा कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार शुक्ला को दिया गया है. पुलिस घटना के समय मौजूद लोगों के साथ-साथ तोड़-फोड़ और विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी अन्य बातों की भी जांच कर रही है.