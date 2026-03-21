संजय गांधी अस्पताल में आग लगने से अफरा-तफरी, ऑक्सीजन सप्लाई ठप, मरीजों को इधर-उधर किया गया शिफ्ट

Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में स्थित संजय गांधी अस्पताल में घोर लापरवाही का एक और मामला सामने आया है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण ICU में आग लग गई. यह घटना शुक्रवार दोपहर को मेडिसिन विभाग की तीसरी मंज़िल पर स्थित ICU में हुई, जहां अचानक मॉनिटरों से धुआं निकलने लगा, जिससे पूरे वार्ड में आग के अलार्म बज उठे. इस घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाने से मरीज़ों की जान गंभीर खतरे में पड़ गई.

इधर-उधर भागने लगे मरीज

आग लगने के बाद अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी और साथ ही फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मरीज़ों को वार्ड से बाहर निकाला और सभी मरीज़ों के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था की. बताया जा रहा है कि आग की इस घटना के दौरान ICU का ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे मरीज़ों की जान गंभीर खतरे में पड़ गई. जैसे ही पूरे ICU में धुआं फैलने लगा, गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों के रिश्तेदार घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे.

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टला बड़ा हादसा

हालांकि, घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अग्निशमन कर्मचारियों ने मरीज़ों को वार्ड से बाहर निकाला और उन्हें 'मैन्युअल' या वैकल्पिक ऑक्सीजन सहायता पर स्थानांतरित किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

इससे पहले भी लगी थी आग

बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले, गायनिक विभाग के ऑपरेशन थिएटर में लगी एक भीषण आग में प्रसूता और उसके मृत नवजात शिशु का शव जल गया था. उस जानलेवा घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच का वादा किया था और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कही थी. लेकिन महज़ कुछ ही महीनों बाद आग लगने की एक दूसरी बड़ी घटना सामने आ गई. इसके बावजूद प्रबंधन अभी तक दोषियों की पहचान करने में नाकाम रहा है.