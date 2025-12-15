रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बड़ा हादसा, ऑपरेशन थिएटर में लगी आग, नवजात की झुलसकर मौत

Rewa Hospital Fire: मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में एक गंभीर घटना सामने आई है. यहां अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई. आग लगने के दौरान सर्जरी के बाद ऑपरेशन थिएटर में रखे एक नवजात बच्चे का शव आग की लपटों में घिर गया और बुरी तरह जल गया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने लगभग 11 घंटे तक इस घटना को छिपाए रखा और परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी.

अस्पताल के ओटी में लगी आग

दरअसल, रविवार को दोपहर करीब 1 बजे संजय गांधी अस्पताल के गायनेकोलॉजी वार्ड में आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी और दहशत फैल गई. अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक नवजात बच्चा बुरी तरह जल गया. सूत्रों के अनुसार, अस्पताल प्रशासन ने इस गंभीर घटना को करीब 11 घंटे तक छिपाए रखा और बच्चे का शव परिवार को नहीं सौंपा. आधी रात के आसपास जब मामला ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचा तब अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की कि नवजात का शव जल गया था. अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था. इसी बीच OPD एरिया में भी आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल में दहशत फैल गई.

आग की चपेट में आया नवजात

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदगढ़ के वार्ड नंबर चार की रहने वाली कंचन साकेत को डिलीवरी के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके देवर केदार साकेत ने बताया कि रविवार दोपहर को कंचन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई और नवजात बच्चा आग की चपेट में आ गया.

परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए आरोप

इस घटना के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान नवजात बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था. जब OPD एरिया में आग लगी तो मरीज़ों को निकालने की अफरा-तफरी में बच्चे का शव ऑपरेशन थिएटर में ही रह गया, और बाद में आग में बुरी तरह जल गया. हालांकि बच्चे के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी

वहीं घटना के बारे में पता चलने पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें सिर्फ़ आग लगने की जानकारी दी थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि नवजात बच्चे का शव जल गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की पूरी जांच की जाएगी.

