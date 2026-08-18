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रीवा में बाढ़ का खतरा...बाणसागर के 14 गेट खुले, पुलिस चौकी में घुसा पानी; कई रास्तों पर आवागमन प्रभावित

बाणसागर और बाकिया बैराज के सभी 14 गेट खोले जाने के बाद रीवा जिले के तराई इलाके और त्योथर विधानसभा क्षेत्र पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. उफनती टोंस नदी का पानी सोहागी पुलिस स्टेशन इलाके में मौजूद सोनौरी पुलिस चौकी परिसर में भर गया है.

Written ByAjay MishraEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 18, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:04 PM IST
रीवा में बाढ़ का खतरा...बाणसागर के 14 गेट खुले, पुलिस चौकी में घुसा पानी; कई रास्तों पर आवागमन प्रभावित

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