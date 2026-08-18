/रीवा में बाढ़ का खतरा...बाणसागर के 14 गेट खुले, पुलिस चौकी में घुसा पानी; कई रास्तों पर आवागमन प्रभावित

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मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बाणसागर और बाकिया बैराज से लगातार जल निकासी के कारण स्थिति गंभीर हो गई है. बैराज के सभी 14 गेट खोले जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. टोंस नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पास के अमिलिया गांव और आस-पास के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है. बाढ़ का पानी सोनौरी पुलिस चौकी तक पहुंच गया है, जो त्योंथर इलाके के सोहागी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है. कई जगहों पर छोटी पुलियाओं के ऊपर से पानी बहने के कारण अलग-अलग रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है.
बाणसागर के 14 गेट खुले
दरअसल, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है. बाणसागर बाकिया बैराज के सभी 14 गेट खोले जाने के बाद रीवा जिले के तराई इलाके में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है. बाढ़ का पानी त्योथर विधानसभा क्षेत्र के सोहागी पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित सोनौरी पुलिस चौकी परिसर में भर गया और चौकी की इमारत के अंदर भी घुस गया. देर रात रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक गुरु करण सिंह ने हालात का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया. अधिकारियों ने SDM और तहसीलदार समेत राजस्व विभाग के कर्मचारियों को प्रभावित इलाकों में लगातार नजर रखने और जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
पुलिस चौकी में घुसा पानी
कई जगहों पर छोटी पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण ट्रैफिक बाधित हुआ है और आस-पास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है. टोंस नदी उफान पर है और पास के अमिलिया गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और लोगों से अपील कर रहा है कि वे उफनती नदियों और नालों से दूर रहें और बाढ़ संभावित इलाकों में जाने से बचें. सोहागी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सोनौरी पुलिस चौकी के कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चौकी परिसर में पानी भर गया है. चौकी के अंदर पानी भरने के कारण उन्हें अब बाहर बैठकर पानी निकालने और खुले में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी-नालों के उफान के दौरान उनसे दूरी बनाए रखें और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचें.
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