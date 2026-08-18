/रीवा में बाढ़ का खतरा...बाणसागर के 14 गेट खुले, पुलिस चौकी में घुसा पानी; कई रास्तों पर आवागमन प्रभावित

पुलिस चौकी में घुसा पानी

कई जगहों पर छोटी पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण ट्रैफिक बाधित हुआ है और आस-पास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है. टोंस नदी उफान पर है और पास के अमिलिया गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और लोगों से अपील कर रहा है कि वे उफनती नदियों और नालों से दूर रहें और बाढ़ संभावित इलाकों में जाने से बचें. सोहागी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सोनौरी पुलिस चौकी के कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चौकी परिसर में पानी भर गया है. चौकी के अंदर पानी भरने के कारण उन्हें अब बाहर बैठकर पानी निकालने और खुले में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी-नालों के उफान के दौरान उनसे दूरी बनाए रखें और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचें.