90 की उम्र में 'इश्क', 2 पत्नियों के बाद तीसरी की चाहत पूर्व पटवारी को पड़ी भारी, पहुंचे अस्पताल; मामला जान हो जाएंगे हैरान

Rewa News: रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 90 वर्षीय पूर्व पटवारी पर उनकी तीसरी पत्नी के बेटे ने जानलेवा हमला कर दिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:54 PM IST
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा के बिछिया पुलिस स्टेशन इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां रहने वाले 90 साल के एक पूर्व पटवारी की ज़िंदगी अचानक चर्चा का विषय बन गई है. इसकी वजह इतनी अजीब है कि सब हैरान रह गए हैं. 90 साल के पूर्व पटवारी रामरतन वर्मा जिन्होंने कथित तौर पर दो शादियों के बाद तीसरी महिला से संपर्क में आए, उन पर शनिवार को हमला हुआ. आरोप है कि तीसरी महिला के बेटे महेंद्र वर्मा ने नशे की हालत में बुजुर्ग पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें संजय गांधी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया है.

2 पत्नियों के बाद तीसरी की चाहत पड़ी भारी
पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में विवाद की मुख्य वजह परिवार और प्रॉपर्टी बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल पूरी घटना की गहराई से जांच कर रही है, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. इस मामले में बिछिया पुलिस स्टेशन की इंचार्ज मनीषा उपाध्याय ने बताया, शाम को हमें सिलपारा गांव से सूचना मिली कि गांव के रहने वाले रामरतन वर्मा पर उनके ही बेटे ने जानलेवा हमला किया है. उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

तीसरी महिला के बेटे ने किया हमला
इस घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और आरोपी महेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है.  जांच में पता चला है कि यह पूरी घटना संपत्ति विवाद के कारण हुई. 90 साल के पूर्व पटवारी ने तीन शादियां की थीं. आरोप है कि उनकी तीसरी पत्नी के बेटे ने बुजुर्ग पर हमला किया. बुजुर्ग की हालत गंभीर है और उनका अस्पताल के ICU वार्ड में इलाज चल रहा है.

