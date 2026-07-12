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होटल के कमरे में दूसरी युवती के साथ रंगरलियां मना रहा था पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, सरेआम कूटा

Rewa News: रीवा के समान थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में उस समय हंगामा मच गया, जब एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति को एक कमरे में दूसरी युवती के साथ पकड़ा. पति को उस युवती के साथ देखकर पत्नी गुस्से में आ गई और उसने उसकी पिटाई कर दी.

Written ByAjay MishraEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 12, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:11 PM IST
होटल के कमरे में दूसरी युवती के साथ रंगरलियां मना रहा था पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, सरेआम कूटा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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