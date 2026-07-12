होटल के कमरे में दूसरी युवती के साथ रंगरलियां मना रहा था पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, सरेआम कूटा

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मध्य प्रदेश के रीवा शहर के समान थाना इलाके में स्थित एक निजी होटल में पति-पत्नी और 'वो' के बीच एक चौंकाने वाला और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने पति को होटल के कमरे में दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़कर उसकी बेवफाई का पर्दाफाश किया. जानकारी के मुताबिक, पड़ोसी जिले सीधी का रहने वाला यह युवक अपनी महिला साथी के साथ रीवा आया था, तभी पत्नी ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया.
पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ पकड़ा
जैसे ही पत्नी को इस बात का पता चला, कि उसका पति किसी और के साथ होटल में है वह सीधे वहां पहुंच गईं. दरवाजा खुलते ही उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पाया और अपना गुस्सा रोक नहीं पाईं. बिना एक पल की देरी किए, उसने थप्पड़ों और लातों की बौछार कर दी और वहीं पर उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी. होटल के अंदर और बाहर काफी देर तक यह हंगामा और चीख-पुकार चलती रही, जिससे स्थानीय लोगों और होटल के कर्मचारियों की भीड़ यह नजारा देखने के लिए जमा हो गई.
अचानक धमक पड़ी पत्नी
जानकारी के मुताबिक युवक सीधी जिले का निवासी बताया जा रहा है. वहीं जब उसकी पत्नी ने जब अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ देखा, तो वह गुस्से से आग-बबूला हो गई और वहीं पर उसकी जमकर पिटाई कर दी. होटल में हंगामा मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. बाद में पत्नी अपने पति को सीधे समान पुलिस स्टेशन ले गई ताकि मामले की रिपोर्ट दर्ज करा सके. पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
इंदौर से भी आया था ऐसा मामला
बता दें कि इंदौर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है, जहां एक महिला ने अपने पति को एक होटल में दूसरी महिला के साथ पकड़ा था. होटल परिसर में भारी हंगामा हुआ और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को थाने ले गई और उनसे पूछताछ की. इसके बाद, आपसी समझ और कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए मामले को सुलझाया गया.
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