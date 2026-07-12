होटल के कमरे में दूसरी युवती के साथ रंगरलियां मना रहा था पति, अचानक धमक पड़ी पत्नी, सरेआम कूटा

अचानक धमक पड़ी पत्नी

जानकारी के मुताबिक युवक सीधी जिले का निवासी बताया जा रहा है. वहीं जब उसकी पत्नी ने जब अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ देखा, तो वह गुस्से से आग-बबूला हो गई और वहीं पर उसकी जमकर पिटाई कर दी. होटल में हंगामा मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. बाद में पत्नी अपने पति को सीधे समान पुलिस स्टेशन ले गई ताकि मामले की रिपोर्ट दर्ज करा सके. पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.