Rewa 13 Min Viral Video: स्टार बनने की चाह में युवक ने लगाया खुरापाती दिमाग, पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल

Rewa Viral Video: रीवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक युवक ने पोर्न स्टार बनने की सनक में अपनी ही पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. मामला सामने आते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. लेकिन आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:42 PM IST
...स्टार बनने की सनक!

Rewa 13 Min Video Viral: रीवा में एक युवक ने स्टार बनने की चाहत में अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी है. बता दें कि पोर्न फिल्मों जैसा फेमस होने के लिए उसने अपनी ही पत्नी के साथ प्राइवेट अश्लील वीडियो बनाए. उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि, आरोपी फरार बताया जा रहा है. वहीं शुरूआती जांच में सामने आया है कि आरोपी काफी लंबे समय से अश्लील साइट्स देखता था. उन्हीं को देखकर नकल करने की कोशिश करता था. लेकिन एक बार उसने तो सारी हदें पार कर दीं. 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पता चला है कि युवक ने अपनी पत्नी को बिना बताए लगभग 13 मिनट 14 सेकंड का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया था. उसके बाद उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जब वायरल वीडियो के बारे में पत्नी को पता चला तो उसने आपत्ति जताई, तो आरोपी ने बेहिचक स्वीकार किया. आरोपी ने बताया कि यह सब जानबूझकर किया है. उसका कहना था कि वह चाहता था कि लोग उसे पहचानें और फेमस हो जाए. वहीं स्टार बनने की चाहत में खुरापाती दिमाग ने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया, जिसका असर सभी रिश्तेदारों पर पड़ रहा है. 

पीड़िता पूरी तरह टूटी
वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता पूरी तरह से टूट गई है. पीड़िता का कहना है कि पति ने उसका भरोसा ही नहीं तोड़ा बल्कि, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को वीडियो भेजकर उसकी इज्जत भी नीलाम कर दी है. उसका कहना है कि उसने मुझे किसी के सामने खड़े होने के लायक नहीं छोड़ा है. हर जगह से फोन आ रहे हैं, यह दर्द मैं किसी को नहीं समझा सकती है. पीड़िता का कहना है कि वह इंसान नहीं, दरिंदा है. 

10 मई को हुई थी शादी
पीड़िता के भाई ने बताया कि शादी 10 मई को हुई थी. शुरूआत से ही दहेज को लेकर दवाब बना रहा था. शादी से पहले 3 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें 2 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी रकम को लेकर आरोपी लगातार परेशान कर रहा था. भाई ने आरोप लगाया कि मनचाही रकम नहीं मिलने से आरोपी काफी नाराज और शर्मनाक हरकत करता था. उनका कहना है कि वह अक्सर मेरी बहन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. उसके बाद घरवालों को भी धमकियां देता रहता था. बता दें मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने पहले जीरो पर केस दर्ज किया था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. जांच में पता चला है कि आरोपी की लोकेशन मुंबई में मिलने के बाद पुलिस की एक टीम भेजी गई है. वहीं सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

(रिपोर्टः अजय मिश्रा, रीवा)

